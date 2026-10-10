İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü - Son Dakika
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İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

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Milli güreşçi Cemal Yiğit Purcu, İsrailli rakibiyle karşılaştığı müsabakada dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Maç öncesinde rakibinin uzattığı eli sıkmayan genç sporcu, mücadele başladıktan yalnızca 35 saniye sonra 10-0'lık skorla galibiyete ulaştı. Purcu'nun hem müsabaka öncesindeki hareketi hem de kısa sürede elde ettiği zafer dikkat çekti.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen U20 Balkan Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Cemal Yiğit Purcu, İsrailli rakibi Airpetyan ile karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesinde yaşananlar dikkat çekti. İsrailli güreşçinin elini uzatmasına rağmen Purcu'nun karşılık vermediği anlar görüntülere yansıdı.

35 SANİYEDE 10-0 MAĞLUP ETTİ

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte rakibine üstünlük kuran milli güreşçi, yalnızca 35 saniyede 10-0'lık skora ulaştı. Teknik üstünlükle galip gelen Purcu, rakibine puan şansı tanımadan mücadeleyi tamamladı.

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Beşiktaş'ın milli güreşçisi Cemal Yiğit Purcu, şampiyonayı birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı.

İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
İsrailSporSon Dakika

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SON DAKİKA: İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü - Son Dakika
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