CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası - Son Dakika
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CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası

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CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
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CHP'de yaklaşan kurultay süreci öncesinde parti yönetimine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in il, ilçe ve mahalle delege seçimlerini yakından takip ettiği, kendisine yakın isimlerin delegelik yarışında desteklenmesi ve olası kurultayda bir genel başkan adayı çıkarılması yönünde hazırlık yapıldığı öne sürüldü. İddiaya göre hedef, delege desteğiyle belirlenen ismin CHP Genel Başkanı seçilmesini sağlamak.

CHP'de kurultay takvimi öncesinde parti içindeki delege seçimlerine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. İddianın merkezinde, delegeler üzerinden oluşturulacağı öne sürülen genel başkanlık planı bulunuyor.

CHP'DE KURULTAY ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

CHP'de yaklaşan kurultay takvimi öncesinde parti içi seçimlere yönelik dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan,  Yeni Parti Genel Başkanı  Özgür Özel'in il, ilçe ve mahalle delege seçimlerini yakından takip ettiğini öne sürdü. Burhan, parti içindeki delege yarışında belirli adayların arka planda desteklenmesi ve olası kurultayda genel başkanlık için bir isim çıkarılması yönünde plan bulunduğunu iddia etti.

CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası

"OLASI KURULTAYDA BİR GENEL BAŞKAN ADAYI ÇIKARTMAK"

Parti içindeki olası planı anlatan iddiada şu ifadeler kullanıldı: "CHP'de başlayacak kurultay takviminde Özgür Özel, il, ilçe ve mahalle delege seçimlerini yakından takip ediyor. Burada kendilerine yakın olan adayları arka planda desteklemek, delege çalışması yapmak ve olası kurultayda bir genel başkan adayı çıkartıp CHP Genel Başkanı seçtirmek gibi bir planı var."

CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
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