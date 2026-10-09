Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj - Son Dakika
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Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj

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Kerem Demirbay\'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
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Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay, Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi. Islıklanmasıyla ilgili konuşan Kerem, ''Hepsinin canı sağ olsun. Demek ki kırgınlar'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen Kasımpaşa'nın oyuncusu Kerem Demirbay, daha önce verdiği bir röportajda yanlış anlaşıldığını ve bu yüzden sarı-kırmızılı taraftarlardan özür dilediğini söyledi. Kerem Demirbay, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''BURADA OYNAMAK KOLAY DEĞİL''

Kendileri için kötü bir maçı geride bıraktıklarını aktaran 33 yaşındaki oyuncu, "Maçı maalesef kaybettik. Hocanın düşündüğü gibi olmadı. Hoca takıma enerji versinler diye bazı oyuncuları sonradan oyuna soktu ama istediği gibi olmadı. Burada oynamak kolay değil. Hem benim takımım hem de Galatasaray çok iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum, başka diyecek bir şey yok." diye konuştu.

Daha önce verdiği bir röportajdan dolayı karşılaşmada oyundan çıkarken Galatasaray taraftarının kendisine tepki göstermesine değinen Kerem, şu ifadeleri kullandı:

''HEPSİNDEN ÖZÜR DİLERİM''

"Öncelikle beni tanıyan kişiler bilir. Ben bir insana saygısızlık etmem. Taraftarımız beni ıslıkladı ama gerçekten hepsinin canı sağ olsun. Bana kırgınlar demek ki. Duygusal bir dönemde olabiliriz. Hepsinden özür dilerim. Umarım bu kırgınlık uzun olmaz. Ben yanlış anlaşıldım. Bazen Almanca düşündüğümü Türkçe söylemeye çalışıyorum. Bu yüzden yanlış bir şey söyleyebiliyorum. Bazen de konuyu başka yerlere çekiyorlar. Ben burada iki sene top oynadım. Yani Yunus Akgün de şimdi yanımda. Biz, şampiyonluk için beraber emek verdik. Ne kendime, ne kardeşlerime, ne hocalarımıza, ne de taraftarlarımıza böyle bir saygısızlık etmem. Yanlış anlaşıldım sadece."

Kerem DemirbayGalatasarayKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj - Son Dakika
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