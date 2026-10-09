Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı

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Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz\'ın golünden sonra çıldırdı
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Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 2-1 öne geçtiği golün ardından oyuncularına büyük tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan nefes kesen mücadelenin son dakikalarında saha kenarında hareketli anlar yaşandı. Karşılaşmanın uzatma bölümünde Galatasaray'ın gol bulması Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu adeta çileden çıkardı.

GOLÜ YEDİ, SİNİRDEN ÇILDIRDI

Mücadelesiyle maçı uzun süre dengede tutan Kasımpaşa, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın kaydettiği golle 2-1 geriye düştü. Kalesinde gördüğü bu kritik golün ardından büyük üzüntü yaşayan Emre Belözoğlu, saha kenarında tepkisini gizleyemedi.

OYUNCULARINI UZUN SÜRE FIRÇALADI

Yenilen golün ardından kulübede büyük bir öfke ve hayal kırıklığı yaşayan genç teknik adam, oyuncularına olan tepkisini ve yaşadığı duygusal patlamayı kenardan yoğun bir şekilde gösterdi. Belözoğlu’nun verdiği sert reaksiyon, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

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Barış Alper YılmazEmre BelözoğluGalatasarayKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kemal koc Kemal koc:
    Çıldırın çıldırın cimbom için çıldırın. 0 0 Yanıtla
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