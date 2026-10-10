İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan ile basın mensupları arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Stadyumdan ayrıldığı sırada bir gazeteci, tecrübeli futbolcuya yaklaşan Barcelona karşılaşmasını hatırlatarak "Barcelona maçına hazır mısın?" diye sordu.

"OYNAMIYORUM Kİ, NİYE HAZIR OLAYIM?"

İlkay Gündoğan, kendisine yöneltilen soruya gülümseyerek "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" cevabını verdi. Yıldız futbolcu, bu sözlerinin ardından yoluna devam ederken yaşanan diyalog kameralara yansıdı.

BU SEZON SADECE 11 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'da bu sezon istediği süreleri bulamayan İlkay Gündoğan, şimdiye kadar yalnızca 2 karşılaşmada görev aldı ve toplam 11 dakika sahada kaldı. Kasımpaşa mücadelesini de yedek kulübesinde tamamlayan 35 yaşındaki futbolcunun Barcelona maçı öncesindeki sözleri, teknik direktör Okan Buruk'a yönelik bir sitem olarak değerlendirildi. Galatasaray, 13 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. İlkay Gündoğan'ın eski takımına karşı forma giyip giymeyeceği ise henüz netleşmedi.