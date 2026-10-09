7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Panama'nın güney kesimlerinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Kolombiya ve Ekvador'un yanı sıra Orta Amerika'nın Pasifik kıyısındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yayımladı. Ülkede pek çok bina yıkıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Panama'nın güney kesimlerinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Kolombiya ve Ekvador'un yanı sıra Orta Amerika'nın Pasifik kıyısındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yayımladı.

PANAMA'DA 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Panama'nın güney kesimlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü ilk olarak 8.0 olarak açıklarken, daha sonra 7.6 olarak güncelledi.

7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilen depremin merkez üssünün seyrek nüfuslu bir bölgedeki kırsal La Pitaloza yerleşim yeri yakınları olduğu belirtildi.

7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri

BİNALAR YIKILDI

Bölgede hasar tespit çalışmaları ve durum değerlendirmeleri sürerken, ilk açıklamalarda can kaybı, yaralanma veya maddi hasara ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Birçok binanın yıkıldığı görüldü.

7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri

Depremin hissedildiği bölgelerde vatandaşların ev ve iş yerlerini tahliye ederek, sokaklara çıktığı bildirildi. Sarsıntıların başkent Panama'nın yanı sıra komşu ülke Kosta Rika'da da hissedildiği belirtildi.

7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri

TSUNAMİ UYARISI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından gelecek 3 saat için Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika kıyılarının bazı kesimleri için tsunami uyarısı yayımladı.

7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri

Uyarıda, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Hawaii ada eyaleti için de tsunami riski bulunduğu belirtildi.

Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısıPanama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriOrta AmerikaKolombiyaGüncelDepremPanamaPanamaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mali Hukuk Mali Hukuk:
    bizde 7.6 oldu 300 bin kişi öldü bakalım burda kaç kişi ölecek 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp Ailesinden korkutan şüphe 16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp! Ailesinden korkutan şüphe
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Bursaspor’dan transferde büyük sürpriz: Henry Onyekuru Bursaspor'dan transferde büyük sürpriz: Henry Onyekuru
Özgür Özel, Bakan Göktaş’ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
Jackie Chan’ı yıllar sonra görenler şaşırdı İşte 72 yaşındaki hali Jackie Chan'ı yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte 72 yaşındaki hali
22:45
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler
İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:27
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
20:27
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
19:21
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
15:26
Rusya’nın kalbini vurdular 1900 KM’den tam isabet
Rusya'nın kalbini vurdular! 1900 KM'den tam isabet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 23:11:00. #7.12#
SON DAKİKA: 7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei