İstanbul\'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek

İstanbul Küçükçekmece’de D-100 Karayolu üzerinde yer alan Küçükçekmece Viyadüğü'nde kritik bir altyapı çalışması başlıyor. Viyadüğün Edirne istikametinde gerçekleştirilecek derz değişimi nedeniyle bölgedeki ulaşım düzeninde geçici değişikliğe gidilecek.

ULAŞIM YÖNETİM MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA: ÇALIŞMA 12 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre, viyadükteki teknik yenileme ve derz değişim işlemlerinin 12 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına ana güzergâh üzerindeki trafik akışı kontrol biçimde yönlendirilecek.

GECE SAATLERİNDE TRAFİK KUZEY YAN YOLA AKTARILACAK

Planlama kapsamında D-100 Karayolu’nun Edirne yönü, çalışma süresi boyunca saat 23.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapatılacak. Bu saat dilimlerinde araç trafiği kademeli olarak kuzey yan yola aktarılacak ve ulaşım tamamen bu alternatif güzergâh üzerinden sürdürülecek.

BENZER ÇALIŞMA TEM’DE YOĞUNLUĞA NEDEN OLMUŞTU

Kentte benzer bir altyapı mesaisi geçtiğimiz eylül ayında TEM Molla Gürani Viyadüğü'nde yürütülmüştü. Çamlık ile Kavacık kavşakları arasında gece 22.00 ila 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilen ve okulların açıldığı döneme denk gelen o çalışma, kentin ana arterlerinde ve alternatif rotalarında uzun araç kuyruklarına yol açmıştı.