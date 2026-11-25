İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik gece yarısı düzenlenen operasyonda yönetmen Cem Karcı da gözaltına alındı.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ DİZİLERİ YÖNETTİ

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarına imza atan 44 yaşındaki Cem Karcı, Karadayı, Hercai, Hayat Şarkısı, Kırmızı Oda, Ömer, Sahipsizler ve A.B.İ. gibi dizilerin yönetmen kadrosunda yer aldı. Dijital platformlarda da başarılı projelere imza atan Karcı, Terzi ve İlk ve Son dizilerinin yönetmenliğini üstlendi.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştığı Karadayı dizisinde Uluç Bayraktar ile birlikte yönetmenlik yapan Karcı, 40. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görülmüştü.

GECE YARISI GÖZALTINA ALINDI

Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması kapsamında Karcı hakkında da işlem başlatıldı. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıkladı.