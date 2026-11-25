Yasemin Ergene'nin eski eşi İbrahim İzzet Özilhan da gözaltında!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlülere yönelik gece yarısı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken isimlerden biri de Yasemin Ergene'nin eski eşi oldu. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim İzzet Özilhan da gözaltına alınan 23 kişi arasında yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik gece yarısı yeni bir operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 23'ü yakalanırken gözaltı listesindeki isimler magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
YASEMİN ERGENE'NİN ESKİ EŞİ DE LİSTEDE
Şarkıcı Özcan Deniz, oyuncular Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de aralarında bulunduğu gözaltı listesindeki dikkat çeken isimlerden biri de oyuncu Yasemin Ergene'nin eski eşi İbrahim İzzet Özilhan oldu. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan Özilhan da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
GİZLİ TANIK ANLATIMLARI İNCELENDİ
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, cep telefonları ve dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ile gizli tanık anlatımlarının değerlendirildiği belirtildi. Bu doğrultuda uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu şüphesiyle 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
GÖZLER SORUŞTURMADAN ÇIKACAK KARARA ÇEVRİLDİ
Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıklarken Özilhan ve diğer isimler hakkında verilecek karar merak konusu oldu.
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