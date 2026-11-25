İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik gece yarısı yeni bir operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 23'ü yakalanırken gözaltı listesindeki isimler magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

YASEMİN ERGENE'NİN ESKİ EŞİ DE LİSTEDE

Şarkıcı Özcan Deniz, oyuncular Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de aralarında bulunduğu gözaltı listesindeki dikkat çeken isimlerden biri de oyuncu Yasemin Ergene'nin eski eşi İbrahim İzzet Özilhan oldu. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan Özilhan da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

GİZLİ TANIK ANLATIMLARI İNCELENDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, cep telefonları ve dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ile gizli tanık anlatımlarının değerlendirildiği belirtildi. Bu doğrultuda uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu şüphesiyle 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İzzet Özilhan

GÖZLER SORUŞTURMADAN ÇIKACAK KARARA ÇEVRİLDİ

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıklarken Özilhan ve diğer isimler hakkında verilecek karar merak konusu oldu.