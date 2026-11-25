İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik gece yarısı yeni bir operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 23'ü yakalanırken model ve oyuncu Cansu Taşkın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN OLAYLI AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz ay Kızılcık Şerbeti dizisine Billur karakteriyle dahil olan Cansu Taşkın, üç bölüm sonra kadrodan çıkarılmıştı. Diziden ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Taşkın, proje için başka bir yapımdan gelen teklifi geri çevirdiğini söylemişti.

"EKMEĞİMLE OYNANDI" DEMİŞTİ

Diziden çıkarılmasına tepki gösteren Taşkın, "Hayatımın en kötü kararı olmuş. Keşke diğer o büyük projeyi kabul etseymişim." ifadelerini kullanmıştı. Fragmanda göründüğü gün diziden çıkarıldığını belirten Taşkın, "Ekmeğimle oynandı" demişti.

Yapım şirketi Gold Film ise senarist değişikliği nedeniyle Billur karakterinin hikayesinin sona erdiğini açıklamıştı.

GECE YARISI GÖZALTINA ALINDI

Diziden ayrılışının üzerinden yaklaşık bir ay geçen Taşkın, bu kez uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınırken Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıkladı.