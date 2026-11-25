Çorum'da Gökhan Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'i üç çocuğunun da evde bulunduğu sırada tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kendisini eve kilitleyen şahıs, polis ekiplerinin yaklaşık 9 saat süren ikna çalışmalarına rağmen teslim olmadı.

ÜÇ ÇOCUĞU EVDEYKEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'i tabancayla vurarak öldürdü. Olay sırasında çiftin üç çocuğunun da evde bulunduğu öğrenildi.

ÇOCUKLAR POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökhan Özdemir'in kendisini eve kilitlemesi nedeniyle ekipler içeri giremedi. Bir süre sonra şahsın çocuklarının evden çıkmasına izin vermesi üzerine üç çocuk, polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

ÇANKIRI'DAN ÖZEL HAREKAT TİMİ SEVK EDİLDİ

Çankırı'dan Çorum'a sevk edilen özel harekat timi ve polis ekipleri, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Teslim olmayı reddeden Gökhan Özdemir'in ikna edilmesi için başlatılan çalışmalar yaklaşık 9 saat sürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ekiplerin tüm çabalarına rağmen teslim olmayan Gökhan Özdemir, intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.