Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı - Son Dakika
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Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

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Trump, Nidal Hasan\'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
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ABD Başkanı Donald Trump, 2009'daki Fort Hood katliamının faili Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini ve sürecin canlı yayınlanmasını 'şahsen' onayladığını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) ise bu kararı "iğrenç" olarak niteledi.

ABD yönetimi, Teksas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi katleden ve 32 kişiyi yaralayan eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın halka açık bir şekilde infaz edilmesi kararıyla çalkalanıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in duyurduğu kurşuna dizilme ve canlı yayın kararına ABD Başkanı Donald Trump da tam destek verdi. New York ziyareti öncesinde Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, kararın arkasında durdu.

TRUMP: NASIL ÖLDÜĞÜ UMURUMDA DEĞİL

Nidal Hasan'ın idam cezasını sonuna kadar hak ettiğini belirten ABD Başkanı Trump, canlı yayın kararına ilişkin net konuştu. Gazetecilerin "Nidal Hasan’ın canlı yayınlanacak infazını şahsen siz mi onayladınız?" sorusuna yanıt veren Trump, "Elbette onayladım. Adam delinin teki. Nasıl öleceği umurumda değil, yeter ki ölsün" ifadelerini kullandı.

Askeri jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılan Hasan'ın 3 Aralık tarihinde kurşuna dizilerek idam edilmesi bekleniyor.

Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

SAVUNMA BAKANI HEGSETH: İNSANLAR SONUÇLARINI GÖRMELİ

İnfazın canlı yayınlanması fikrini ortaya atan Savunma Bakanı Pete Hegseth ise kamuoyuna açık infaz kararını savunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Karar kamuoyuna açık olacak. Çünkü toplumun bu tür ağır suçların ne kadar ciddi sonuçları olduğunu bizzat gözleriyle görmesi gerekiyor."

ABD TARİHİNDE 90 YILLIK ARADAN SONRA İLK

Karar uygulanırsa ABD, 1936 yılından bu yana ilk kez bir kamuya açık infaza tanıklık edecek. Ülkedeki son halka açık infaz, 1936 yılında Kentucky eyaletinde tecavüz suçundan mahkum edilen siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti.

BM'DEN TEPKİ: İĞRENÇ

Birleşmiş Milletler (BM), 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'ne saldırı gerçekleştiren Nidal Hasan adlı Amerikan askerinin halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek idam edilme olasılığını "iğrenç" olarak niteledi.

ABD'nin canlı yayında idam kararına peş peşe tepkiler
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    Yorumlar (1)

  • Güneşin oğlu Güneşin oğlu:
    Kurucu önder Apo ödulendirildi, 100 bin kişinin katılıydi Darısı onun başına diyemiyoruz çünkü çok kankanı var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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