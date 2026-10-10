Hatay'da evlilik vaadiyle 170 bin TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı, biri akraba çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da evlilik vaadiyle 170 bin TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı, biri akraba çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay\'da evlilik vaadiyle 170 bin TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı, biri akraba çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da evlilik vaadiyle 170 bin TL dolandırılan 75 yaşındaki adamın altınlarına kavuştuğu, 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Soruşturmada şüpheliler arasında adamın akrabasının da olduğu, 30 yaşındaki kadının baklava bahanesiyle kaçtığı belirlendi.

Hatay'da 75 yaşındaki Nizamettin Günan'ı evlilik vaadiyle 170 bin TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılara kaptırdığı altınlarına kavuşan Günan, evlenmek istediği 30 yaşındaki kadının kendisinden baklava almasını istediğini, bu sırada kaçtığını anlattı. Kadının kendisini Leyla ve Ceylan gibi farklı isimlerle tanıttığını söyleyen Günan, polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, 6 Ekim'de Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Nizamettin Günan, evlilik vaadiyle tanıştığı ve kendisinden 45 yaş küçük olan kadına 170 bin TL değerindeki altınlarını kaptırınca polise başvurdu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ve saha çalışması yaparak soruşturma başlattı. Çalışmalar kapsamında E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmada, şüpheliler arasında Günan'ın bir akrabasının da bulunduğu ve yaşlı adamın evlenmek istediğini bilmeleri üzerine bir evlilik senaryosu oluşturdukları belirlendi. Günan'ın evlenmek istediği kadının 30 yaşındaki E.G. olduğu öğrenildi.

"Yolda bana, 'Baklava alır mısın' dedi, ben de alacağımı söyledim ve baklava aldığım sırada kız kaçıp gitti"

Yaşadıklarını anlatan Nizamettin Günan, kadının kendisini farklı isimlerle tanıttığını belirterek, "Kadınla görüştük, konuştuk. Parayı ve altınları verdik. Kuyumcuya gidip iki bilezik aldım, sonra birlikte yola çıktık. Yolda bana, 'Baklava alır mısın?' dedi. Ben de alacağımı söyledim. Baklava aldığım sırada kız kaçıp gitti. Önce Ceylan dedi, sonra Leyla olduğunu söyledi. Yalan söyledi, beni kandırdı" dedi.

Dolandırıcılara kaptırdığı altınlarına kavuştuğunu belirten Günan, "Bunlar bizim köyden, ailelerimizi tanıyan kişilerdi. Bize darbe vurdular, biz de bilemedik. Allah polis ekibimizden razı olsun. Bize sahip çıktılar, paramızı geri almamızı sağladılar. Hatay Emniyet Müdürümüze ve diğer ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaEvlilikGüncelHataySuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi İsmini duyan şaşkına döndü Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi! İsmini duyan şaşkına döndü
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Real Madrid’de Mbappe krizi Real Madrid'de Mbappe krizi
Özgür Özel, Bakan Göktaş’ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
09:05
TFF’den Arda Turan bombası Milli Takım’ın başına geçebilir
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir
08:56
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
08:15
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
07:38
Paşinyan’dan şaşırtan hareket Paylaşımındaki şarkıya bakın
Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın
02:20
İzmir’de Çeşme Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
01:07
Yahşihan’da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 09:36:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Hatay'da evlilik vaadiyle 170 bin TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı, biri akraba çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei