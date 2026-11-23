Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'de 4-2 kaybedilen RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''FAUL YAPMIYORUZ, SARI KART GÖRMÜYORUZ''

Oyuncularının temaslı oynamamasından şikayetçi olan Burak Yılmaz, ''Planda bir sıkıntı yoktu. Plan tamamen işledi. Ancak Shomurodov'un golünden sonra kırıldık. Neden kırıldığımızı analiz etmemiz gerekiyor. Temaslı oynamalıyız. Faul yapmıyoruz. Sarı kart görmüyoruz.'' dedi.

''MUTSUZUZ''

Sözlerine devam eden Burak Yılmaz, ''Diğer tarafta Başakşehir bu ligin en yüksek bütçeli kadrolarından birine sahip. Aramızda fark var. 70-75 dakika aslan gibi cevap verdik ama golü yedikten sonra kırıldık. Mutsuzuz.'' ifadelerini kullandı.