Emre Kınay, kızının yeni yaşını kutlarken Duru Kınay'ın büyümüş hali ve annesi Emine Ün'e olan benzerliği dikkat çekti. Ünlü oyuncunun kızına yazdığı mesaj ise yürekleri ısıttı.

22 YAŞINA BASTI, GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncu Emre Kınay ile eski manken ve oyuncu Emine Ün'ün 2003 yılında başlayan evliliklerinden dünyaya gelen kızları Duru Kınay, 22. yaşını kutladı. 2009 yılında yollarını ayıran çift, ayrılıklarının ardından kızları için iletişimlerini sürdürdü. Gözlerden uzak büyüyen Duru Kınay, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Genç kızın özellikle annesi Emine Ün'e olan benzerliği dikkat çekti. Yüz hatları ve doğal güzelliğiyle annesinin gençlik yıllarını hatırlatan Duru, görenlerden beğeni topladı.

BABASINDAN DUYGULANDIRAN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Kızının doğum gününü unutmayan Emre Kınay, 23 Kasım 2004 tarihinin hayatındaki en özel günlerden biri olduğunu belirterek duygularını dile getirdi. Kızına olan sevgisini uzun bir mesajla anlatan oyuncu, Duru'nun hayatındaki yerini şu sözlerle ifade etti: "23 Kasım 2004… Benim ömrümün dönüm noktası. Sorgulamadan her şeyimi uğruna feda etmekten çekinmeyeceğim tek insan… Benim yavrum, evladım, kızım, canım… Mücadele etme gücünü aldığım yegane kaynak. Seni çok seviyorum ama böyle yazınca çok bir anlam ifade etmiyor. Öyle seviyorum ki senin için yapmayacağım hiçbir şey, katlanmayacağım hiçbir dert, daha önemlisi susmayacağım hiçbir konu yok…"

"AYNI ANNESİ" YORUMLARI YAPILDI

Duru Kınay'ın son görüntüsü kadar annesi Emine Ün'e olan benzerliği de dikkat çekti. Genç kızın fotoğraflarını görenler, oyuncunun yıllar önceki görünümünü hatırlattı. Duru için "Tıpkı annesi", "Annesinin kızı" ve "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. Emine Ün'ün gençlik yıllarına benzetilen Duru'nun büyümüş hali, anne-kız arasındaki benzerliği bir kez daha ortaya koydu.