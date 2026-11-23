İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkisini artıran olumsuz hava koşulları, hava trafiğinde aksamalara yol açtı. Şiddetli yağış ve yıldırımlara neden olan kümülonimbus bulutlarından kaçınmak isteyen pilotlar, güvenli iniş koşullarının oluşmasını bekleyerek havada tur attı.

PİLOTLAR BULUTLARDAN KAÇMAK İÇİN HAVADA TUR ATTI

Uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla pilotlar, karşılaştıkları olumsuz hava koşullarının bulunduğu koordinatları hava trafik kontrolörlerine bildirdi. Kontrolörler de alınan bilgiler doğrultusunda uçakların güvenli rotalarda ilerlemesi için gerekli yönlendirmeleri yaptı.

BAZI UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşları da etkiledi. İniş yapması planlanan bazı uçaklar, hava koşulları nedeniyle başka havalimanlarına yönlendirildi.

KÜMÜLONİMBUS BULUTU NEDİR?

Kümülonimbus, dikey yönde gelişen, gök gürültülü sağanak, yıldırım ve şiddetli hava olaylarına neden olabilen bir bulut türü olarak biliniyor. Özellikle uçuş sırasında karşılaşılması halinde türbülans ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş güvenliği açısından risk oluşturabiliyor.

İstanbul'da etkili olan bu bulutlar nedeniyle pilotlar, güvenli uçuş ve iniş için hava trafik kontrolörleriyle koordineli hareket etti.