Portekiz Kupası 4. turunda Benfica'nın deplasmanda Torreense'yi 3-1 mağlup ederek tur atladığı karşılaşmada, futbolun önüne geçen üzücü bir olay yaşandı. Jhon Duran, Gianluca Prestianni ve Jakub Kaminski'nin golleriyle galibiyete uzanan konuk ekibin sevinci, tribünlerden gelen peş peşe kötü haberlerle gölgelendi.

FENALAŞAN TARAFTAR KURTARILAMADI

Jamor'da oynanan mücadelenin devre arasında ev sahibi Torreense tribünlerinde bulunan bir taraftar aniden fenalaştı. Stadyumdaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan taraftar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BAŞKA BİR TARAFTAR DAHA FENALAŞTI

Portekiz basınından Record'da yer alan bilgiye göre; Karşılaşmanın son bölümlerinde Benfica tribünlerinden bir başka taraftar da rahatsızlanarak ambulansla hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı. Taraftarın durumunun iyiye gittiği belirtildi.

FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI

Acı olayın ardından Portekiz Futbol Federasyonu resmi bir açıklama yayımlayarak başsağlığı diledi. Federasyonun mesajında ''Jamor'da SCU Torreense ile SL Benfica arasında oynanan maçın devre arasında kalp ve solunum sorunu yaşayan bir taraftarın ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Bu büyük acı ve keder anında, Portekiz Futbol Federasyonu olarak taraftarın ailesinin ve yakınlarının üzüntüsüne ortak oluyoruz." ifadelerine yer verildi.