Kapanış maçında neler oldu neler! RAMS Başakşehir, 9 dakikada 2-0'dan geri döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Çorum FK'yi 4-2 yendi. Mücadelenin 76. dakikasında 2-0 geride olan Başakşehir, 86. dakikada skoru 3-2 yaptı. Maçta son sözü söyleyerek skoru 4-2'ye getiren Bertuğ Yıldırım mücadeleyi hat-trick yaparak tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki kapanış maçında RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Çorum FK karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı. Mücadelenin 76. dakikasına 2-0 geride giren turuncu-lacivertliler, son bölümde bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı.
ÇORUM FK'DEN 2 GOL
Konuk ekip Çorum FK, 29. dakikada Jesus Ramirez ve 68. dakikada Ermin Mahmic'in golleriyle skoru 2-0'a getirmeyi başardı.
9 DAKİKADA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Ev sahibi RAMS Başakşehir, 76. dakikadan sonra adeta fırtına gibi esti. İstanbul ekibi, 77. dakikada Eldor Shomurodov, 82 ve 86. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golleriyle 3-2 öne geçti.
HAT-TRICK YAPARAK GECEYE DAMGA VURDU
Mücadelede takımının geri dönüşüne liderlik eden genç golcü Bertuğ Yıldırım, maçta son sözü de söyleyen isim oldu. Maçın 90+1'nci dakikasında kendisinin üçüncü golünü atan Bertuğ, hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in çalıştırdığı RAMS Başakşehir, 20 puana yükseldi. Burak Yılmaz'ın öğrencileri Çorum FK ise 16 puanda kaldı.
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