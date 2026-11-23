Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki kapanış maçında RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Çorum FK karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı. Mücadelenin 76. dakikasına 2-0 geride giren turuncu-lacivertliler, son bölümde bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi başardı.

ÇORUM FK'DEN 2 GOL

Konuk ekip Çorum FK, 29. dakikada Jesus Ramirez ve 68. dakikada Ermin Mahmic'in golleriyle skoru 2-0'a getirmeyi başardı.

9 DAKİKADA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi RAMS Başakşehir, 76. dakikadan sonra adeta fırtına gibi esti. İstanbul ekibi, 77. dakikada Eldor Shomurodov, 82 ve 86. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golleriyle 3-2 öne geçti.

HAT-TRICK YAPARAK GECEYE DAMGA VURDU

Mücadelede takımının geri dönüşüne liderlik eden genç golcü Bertuğ Yıldırım, maçta son sözü de söyleyen isim oldu. Maçın 90+1'nci dakikasında kendisinin üçüncü golünü atan Bertuğ, hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in çalıştırdığı RAMS Başakşehir, 20 puana yükseldi. Burak Yılmaz'ın öğrencileri Çorum FK ise 16 puanda kaldı.