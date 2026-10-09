Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama - Son Dakika
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Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

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İstanbul Maltepe'de 37 yıllık 7 katlı apartmanın üç katının çökmesi sonucu 5 kişinin can verdiği faciada ilk tutuklama kararları çıktı. Gözaltına alınan binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı.

Maltepe'de 5 kişinin can verdiği çöken binaya ilişkin soruşturmada mimar ve şantiye şefi tutuklandı.

ÇÖKEN BİNADA 5 KİŞİ CAN VERDİ

Dün saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti. Dün sabah saatlerinden bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt'un cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.

Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

2 TUTUKLAMA KARARI

Olayın ardından gözaltına alınan binanın mimarı ve şantiye şefi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki isim de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

YIKIM KARARI UYGULANMADI

Binanın yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ön raporunda, binadaki ruhsata aykırı imalatlara ilişkin 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde yapı tatil tutanakları düzenlendiği, söz konusu aykırılıkların binanın çöktüğü tarihte de mevcut olduğu kaydedildi. Tutanaklar doğrultusunda, 14 Ağustos 1989 ve 11 Haziran 1990 tarihlerinde alınan belediye encümeni kararlarıyla binaya ruhsat dışında sonradan yapılan 3, 4, 5 ve 6'ncı katların yıkılmasına karar verildiği ancak yıkım kararlarının uygulanmadığı tespit edildi.

Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

Raporda ayrıca, yapı ruhsatında fenni mesul olarak belirtilen mimar Hasan Balcı ile şantiye şefi olarak belirtilen Mevlüt Okumuş'un binanın çökmesinde kusurlarının bulunduğu ifade edildi. Binanın mimarı, sahipleri ve o dönemde şantiyeden sorumlu kişinin de olayda kusurlu olduğu yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

BETON ÖRNEKLERİNDE DENİZ KABUKLARI GÖRÜLDÜ

Çalışmalar kapsamında ekipler, çöken binanın molozlarından beton örnekleri almaya başladı. Örneklerin alındığı sırada beton parçalarının arasında deniz kabuğu bulunduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntüler, binanın yapımında kullanılan malzemelerin niteliğine ilişkin dikkat çekti.

Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

Binadan alınan örneklerin incelenmesiyle birlikte çöküşün nedenine ve yapının dayanımına ilişkin teknik değerlendirmelerin netleşmesi bekleniyor.

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    Yorumlar (16)

  • Eag Mim Eag Mim:
    iyice kafayı yediler tutuklanacak biri varsa denetlemeyenlerdir adamlar kaçak kat çıkmış ne alakası var mimarla ? 17 1 Yanıtla
  • Cengiz T Cengiz T:
    Herm denetim kusurlu hem de müteahhit kusurlu! 8 0 Yanıtla
  • Kemal Tekinay Kemal Tekinay:
    YIKIM KARARI UYGULANMADI Binanın yıkılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ön raporunda, binadaki ruhsata aykırı imalatlara ilişkin 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde yapı tatil tutanakları düzenlendiği, söz konusu aykırılıkların binanın çöktüğü tarihte de mevcut olduğu kaydedildi. Tutanaklar doğrultusunda, 14 Ağustos 1989 ve 11 Haziran 1990 tarihlerinde alınan belediye encümeni kararlarıyla binaya ruhsat dışında sonradan yapılan 3, 4, 5 ve 6'ncı katların yıkılmasına karar verildiği ancak yıkım kararlarının uygulanmadığı tespit edildi. GOREVINI YAPMIYAN PERSONEL TUTUKLANIP HESAP VERSIN..VERSINKI, IMAR YOLSUZLUGU YAPILMASIN, CAYDIRICI OLSUN, 6 0 Yanıtla
  • Ramazan Ulaş Ramazan Ulaş:
    Burada mimar ve şantiye şefin ne suçu var anlamadım 89 yılında bina yapılmış sonra üzerine kaçak katlar yapılmış ve bu kaçak katlara abonelikler verilmiş yani ikamet edilmesine müsade edilmiş yani suçlu kim 5 0 Yanıtla
    dennisberlin12345 dennisberlin12345:
    malzeme eksik 0 0
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    Mütahit neden tutuklanmadı Mütahit yapmadıdemi yaptılar 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama - Son Dakika
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