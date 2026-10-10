TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF\'den Arda Turan bombası! Milli Takım\'ın başına geçebilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir isim öne çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı göreve getirmek istediği öne sürüldü. Genç teknik adamın, ay-yıldızlı ekibin başına geçmek için en güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 9 Ekim'de gerçekleştirdiği kritik yönetim kurulu toplantısının ardından A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi resmen sona erdi.

İtalyan teknik adamla yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. TFF yönetiminin boşalan koltuk için gündemine aldığı isimler arasında Arda Turan'ın öne çıktığı iddia edildi.

MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA ARDA TURAN MI GEÇİYOR?

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olması için değerlendirildiği öne sürüldü.

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan ve ardından Shakhtar Donetsk'in başına geçen genç çalıştırıcının, son dönemdeki performansıyla TFF'nin dikkatini çektiği belirtildi. İtalyan basınında da Montella'nın yerine düşünülen adaylar arasında Arda Turan'ın ismi ön plana çıkarıldı.

ARDA TURAN İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Futbolculuk döneminde A Milli Takım formasını uzun yıllar giyen Arda Turan'ın teknik direktör olarak ay-yıldızlı ekibe dönme ihtimali gündeme geldi.

Ancak halen Shakhtar Donetsk'in başında bulunan Turan'ın kulübüyle olan durumu da olası bir anlaşmada belirleyici olacak. TFF ile Arda Turan arasında anlaşma sağlandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MONTELLA'NIN ÜÇ YILLIK DÖNEMİ SONA ERDİ

21 Eylül 2023'te A Milli Takım'ın başına geçen Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibi EURO 2024'te çeyrek finale taşıdı. İtalyan teknik adam yönetimindeki Türkiye, 24 yıl aradan sonra 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı da gösterdi. Ancak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden milliler, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. TFF yönetimi, son sonuçların ardından Montella ile devam etmeme kararı aldı.

Arda Güler'den Montella'ya vedaArda Güler'den Montella'ya veda İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isimİşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldıTFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Türkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaShakhtar DonetskMilli TakımArda TuranSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • w6z8hb2982 w6z8hb2982:
    kesinlikle başarısız olur 2 2 Yanıtla
  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Dün demiştim arda turan gelsin diye beni duymuşlar sanırım kesinlikle gelmeli !! 1 1 Yanıtla
  • alattin1338 alattin1338:
    bence çok doğru en azından paramız memlekete kalır yoksa arda kardeşimiz parasını bana vermiyecek en azinda yerli ve millî başarılar diliyorum kulüplere de gençler gelsin 0 1 Yanıtla
  • Nurettin Nurettin:
    baska yokmu 0 0 Yanıtla
  • Kartal Doğan Kartal Doğan:
    Arda Turan'ı da yiyecekler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi İsmini duyan şaşkına döndü Hitler Mussolini belediye başkanı seçildi! İsmini duyan şaşkına döndü
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Real Madrid’de Mbappe krizi Real Madrid'de Mbappe krizi
Özgür Özel, Bakan Göktaş’ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var
09:18
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
08:56
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
08:15
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
07:38
Paşinyan’dan şaşırtan hareket Paylaşımındaki şarkıya bakın
Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın
01:07
Yahşihan’da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
22:46
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri
7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 09:38:53. #.0.3#
SON DAKİKA: TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei