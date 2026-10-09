İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim - Son Dakika
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İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim

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İşte Montella\'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yollar resmen ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun boşalan teknik direktörlük koltuğu için Arda Turan ve Pep Guardiola'yı gündeme aldığı iddia edildi.

A Milli Futbol Takımı'nda beklenen ayrılık resmileşti. Ay-yıldızlı ekibimizi çalıştıran 52 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yollar resmen ayrıldı.

MONTELLA'NIN YERİ ÇABUK DOLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, ayrılığın ardından yeni teknik direktör arayışları için vakit kaybetmeden harekete geçti ve iki adayını belirledi. 

YA ARDA TURAN YA DA PEP GUARDIOLA 

Boşalan teknik direktörlük koltuğu için TFF yönetiminin listesinde dikkat çeken adayların yer aldığı iddia edildi. Gündeme gelen ilk isim, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran ve teknik direktörlük kariyerinde gösterdiği çıkışla adından söz ettiren genç çalıştırıcı Arda Turan oldu. 

İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim

Bir diğer aday ise dünya futbolunun en başarılı teknik adamlarından Pep Guardiola oldu. TFF yetkililerinin iki teknik adam ile kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği ve alacağı cevaplara göre yeni bir yol haritası çizeceği dile getirildi. 

İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
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SON DAKİKA: İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim - Son Dakika
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