Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Cemil Tugay çıkışı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Cemil Tugay çıkışı

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Kılıçdaroğlu\'ndan çok konuşulacak Cemil Tugay çıkışı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den istifa ettikten sonra bir süre bağımsız kalıp önceki gün AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili konuştu. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Cemil Tugay ile ilgili, Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlerin, özel raporlar partinin arşivinde duruyor. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı kime hizmet edecek? Ak Parti’ye hizmet edecek. Olmaz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, CHP'den istifa edip bir süre bağımsız kaldıktan sonra önceki gün AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CEMİL TUGAY AÇIKLAMASI

KRT TV canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay’ın belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlere ilişkin özel raporların partinin arşivinde durduğunu belirtti. 

"ÖZEL RAPORLAR PARTİNİN ARŞİVİNDE DURUYOR"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Cemil Tugay ile ilgili, Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlerin, özel raporlar partinin arşivinde duruyor.

Neden milyonlarca değer yapan bir arsayı düşük bedellerle Cengiz İnşaat’a veriyorsunuz? Ben partinin Genel Başkanı olarak beşli çetelerden söz ederken, siz Karşıyaka Belediye Başkanı olarak beşli çetelere hizmet ediyorsunuz. Olmaz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı kime hizmet edecek? Ak Parti’ye hizmet edecek. Olmaz."

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mr Camel Mr Camel:
    akp ne kadar belediye başkanı tranfer ettiyse hepsi seçimde kaybedecek 7 9 Yanıtla
    Kemal Tekinay Kemal Tekinay:
    TRANSFER OLAN VEKIL BASKAN KIM VARSA ADAY GOSTERILMESIN, ben kendi dusuncem ile transfer olan birine,,, taptigim partide olsa bile OY VERMEM, bos atarim sandiga kusmem, zira secersem yine benim oyum ile menfaat saglamak icin OYUMU SATAR, Ben SATILIK Degilim...tamam parti icinde ters dusebilir, bagimsiz devam eder secim gelince partisini degistirsin,, 3 1
  • m6r89qsq9d m6r89qsq9d:
    Olmaz arkadaş senin yaptıkların olmaz.Fırsat buldun konuşuyorsun ancak tarih seni konuşacak .Nasıl ve ne şekil konuşacak sen onu zaten biliyorsun. 7 1 Yanıtla
  • Uğur Çetin Uğur Çetin:
    Buğün Kendi partisini satan yarın gittiği partiyide satar 4 4 Yanıtla
  • Yılmaz Gültekin Yılmaz Gültekin:
    CHP diye bir partimi kaldı. Hırsızların elinde oyuncak olmuş CHP ve yeni partililer 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    sende akp ye hizmet ediyorsun kemal ondan farkın mı var 1 1 Yanıtla
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