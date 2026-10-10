Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme - Son Dakika
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Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme

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Bursa'da seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki oğlu Can Bilensir'in ağır yaralandığı kazada tahliye edilen sürücü Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine alınan kararla şüphelinin yakalanması için işlem başlatıldı.

Bursa'da Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki oğlunun ise ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Sürücü Bilal Çoban'ın tahliyesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz kabul edilerek şüpheli hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa'da 17 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen ve bir kişinin ölümü, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yürütülen hukuki süreçte yeni bir karar alındı. Edinilen bilgilere göre, karşı yönden gelen motosikletle çarpışarak Ali Bilensir’in (52) yaşamını yitirmesine, oğlu Can Bilensir’in (15) ise ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Bilal Çoban, olayın ardından 17 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ 

Yargılama süreci devam ederken mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bilal Çoban’ın 1 Ekim 2026 tarihinde tahliyesine karar verdi. Tahliye kararının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek karara itirazda bulundu. 

Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme

YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI 

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Polis ve jandarma ekiplerinin şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmasına yönelik çalışmaları sürdürülüyor.

Bilal ÇobanGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Karaman Tarik Karaman Tarik:
    Tutukla bırak Tutukla bırak duyduğumuz okuduğumuz bu. Brakacaksanız niye tutukluyorsunuz , Tutukluyorsanıız niye bırakıyorsunuz son günlerde bu moda oldu hatta Yalama yaptı. Yae hiç doğru düzgün işleyen bir şey yok Ülkede. Tiyatro seyrediyoruz hep Devlet iyice laşkalaştı 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Tahliye kararı veren mahkeme heyeti bu görüntüleri incelemedi mi? Önce bu heyet incelensin rüşvet mi aldılar kazayı yapan sürücü akrabaları mı? Ölümlü kaza aradan beş ay geçmiş her şey ortada tahliye kararı veriliyor:(( Tabi beyler bir buçuk ay adli tatile çıktı adalet geciksin ne olur 6 0 Yanıtla
  • necati çolak necati çolak:
    Herşey net kamera görüntülerinde gözüküyor otomobil şerit ihlali yapıp karşı şeride geçiyor hiç suçu olamayn insanı hayattan koparıyor bir de ağır yaralı var ve sen bu otomobil sürücüsünü tahliye ediyorsun böyle bir uygulama Uganda da dahi yoktur savcı yada hakim kimse neye göre bu kararı almış anlaşır gibi değil 5 0 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    Cinayet bile isteye vuruyor kurtara bilirdi şerit ihlali yapıyor kim bilir ne ile meskul en büyük cezanın verilmesi dileği ile mağdurlara Allah sabırlar ihsan eylesin rahmetliye Allah rahmet eylesin 4 0 Yanıtla
    Alper Çağlar Alper Çağlar:
    Videolu kanıt ortadayken hakim nasıl olurda tahliyesine karar verir, Hakimin kesinlikle soruşturulması gerekir. 4 0
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    kesin telefona baktı 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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