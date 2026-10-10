Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme

necati çolak:

Herşey net kamera görüntülerinde gözüküyor otomobil şerit ihlali yapıp karşı şeride geçiyor hiç suçu olamayn insanı hayattan koparıyor bir de ağır yaralı var ve sen bu otomobil sürücüsünü tahliye ediyorsun böyle bir uygulama Uganda da dahi yoktur savcı yada hakim kimse neye göre bu kararı almış anlaşır gibi değil