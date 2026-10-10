Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım - Son Dakika
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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım

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Özgür Özel\'den Kılıçdaroğlu\'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım
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Yeni Parti lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylığına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Devir teslim töreninde kendisine herhangi bir belediye başkanı hakkında uyarıda bulunulmadığını savunan Özel, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını reddetti. Özel, "Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım" ifadelerini kullandı.

Ankara Gar Katliamı anması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ve aday belirleme süreçlerine yönelik iddialarına yanıt verdi. Söylenenleri utanç içinde karşıladığını belirten Özel, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.

"KARTAL DİYORDU, ŞİMDİ KARŞIYAKA DİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun devir teslim töreninde kendisine bazı isimler hakkında uyarılarda bulunduğu iddiasını reddeden Özel, ifadelerin sürekli değiştiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun daha önce Kartal Belediyesi için benzer iddialarda bulunduğunu, bugün ise söylemini Karşıyaka olarak değiştirdiğini belirten Özel, devir teslim sırasında hiçbir belediye başkanının adının geçmediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Devir teslim günü Karşıyaka Belediyesi’nin Beşli Çete’yle ilişkisini anlattım, aday yapma dedim" diyorsa, devir teslimin bir gün öncesi kim Genel Başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanını niye ihraç etmedin, niye disipline vermedin, niye gereğini yapmadın, niye başımıza bela ettin o zaman? Sen onu Karşıyaka Belediye Başkanı yaptın. Devir tesliminde bir belediye başkanının adı geçmemiştir.

"YÜZDE 1’LİK, 2’LİK PARTİ OLARAK BÖYLE İŞLERE TENEZZÜL ETMEYECEKSİNİZ"

Geçmişte basına sızdırılan iddiaları Kılıçdaroğlu'na sorduğunda kendisinin haberi olmadığını söylediğini belirten Özel, bugün aynı dedikoduların Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilmesini eleştirdi. Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün çıkmış o günkü trollere servis edilen dedikoduları bir de tahrik ederek Kartal’ı Karşıyaka yaparak, aklı sıra bizi İzmir konusunda, İzmir’de anketi gördünüz. CHP yüzde 1’lerde, YENİ Parti uçmuş gitmiş. Burada bizi aklı sıra İzmir’de itibarsızlaştıracak, tartıştıracak da bilmem ne yapacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kadarını duymaktan, okumaktan hicap duydum. "Bunu söyledim, şunu söyledim, bilmem ne söyledim." Kent Uzlaşısı kriminalizeyken 10 tane Kent Uzlaşısı belediye meclis üyesini söylemiş. Küllüm yalan. "Şunları söyledim." Küllüm yalan. "Bunları söyledim." Küllüm yalan. Birazcık ciddiyet. Yani madem AK Parti yargısının emrine girdiniz, kaybettiğiniz bir seçimi hazmetmediniz. (...) Yüzde 1’lik, 2’lik parti olarak böyle işlere tenezzül etmeyeceksiniz.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım

"BU KADAR UTANÇ DUYDUĞUM BİR YALANI DUYMADIM"

Anketlerin görülmediği yönündeki iddiaları yalanlayan ve tüm verilerin parti kayıtlarında ve bulut sisteminde bulunduğunu ifade eden Özel, Parti Meclisi’ndeki oylamaları hatırlatarak konuşmasını şöyle tamamladı:

Anketler ortada, partinin anket şirketlerine ödediği faturalar hesaplarda. Bütün PM üyeleri biliyor. (...) Cemil Tugay’a karşı karşı oy kullanmış olan var mı? Hepsinin oyu var Parti Meclisi’nde. Benim de bir oyum var, onların da bir oyu var. Ama şu kadarını söyleyim. Öyle bir haldeler ki artık, ben bunları muhatap almazdım ama Genel Başkan düzeyinde bu kadar gerçeğe aykırı, çıkıp da bir televizyon kanalında geçmişte ben sorduğumda "Haberim yok. Troller yapıyordur, ben değilim" dediği mevzuları şimdi ağzına dolayıp, bir de Karşıyaka’yı buraya eklemesini gerçekten utançla karşıladım. Milletimize şikayet ediyorum. Sen devir teslimin bir gün öncesi Genel Başkan’sın. Karşıyaka Belediye Başkanı’nın beşli çeteye yolsuzluk yaptığını öğrendin de geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın. Sonra da "Karşıyaka Belediye Başkanı yapma" diye bana devir teslimde söyledin. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından yaptığı açıklamada, Tugay’ın 2024 yerel seçimlerinde aday gösterilmesi nedeniyle Özgür Özel’i eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu, “Cemil Tugay'ı belediye başkanı adayı göstermemesi gerektiğini söyledim. Neden göstermemesi gerektiğini de anlattım. Bir arsa satışından milyonlarca liralık avantaj sağladığını, ‘beşli çeteler’den bir firmaya avantaj sağladığını ve sağlıklı, tutarlı birisi olmadığını Özgür Bey'e aktardım” dedi.

Benzer değerlendirmelerini başka adaylar için de dile getirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, buna rağmen Tugay’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, Tugay’ın Karşıyaka’daki belediyecilik performansını da eleştirerek, büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra İzmir’e yeterli hizmet sunamadığını savundu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cevdet Karaduman Cevdet Karaduman:
    İzmirin A K P ye geçmesinde mutlaka kılıçdaroğlunun parmağı vardır. 2 1 Yanıtla
  • adem sevindik adem sevindik:
    Butlan KILIÇDAROĞLU MAZBATASI YOKKEN YENİ PARTİNİN MUHATABI OLAMAZ OLSA OLSA DIŞ KAPININ MANDALI AKP NİN İÇ GÜVEYİ OLUR. 2 1 Yanıtla
  • fidanhamit123 fidanhamit123:
    suç koltuk yarişında kılıçtaroğu aynaya bakıp utanmiyor… 1 1 Yanıtla
  • A. Ak A. Ak:
    sizin hayatınız yalan iftira üzerine kurulmuş zaten.ayaklı yalan makinası mübarekler.Ak partiye iftiralar atan kimdi 0 0 Yanıtla
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