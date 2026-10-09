İlkay Gündoğan\'dan maç sonunda Okan Buruk\'u kızdıracak sözler

Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ederek önemli bir zafer elde eden Galatasaray’da maç sonu yaşanan bir diyalog geceye damga vurdu.

''BARCELONA MAÇINA HAZIR MISIN?'' SORUSUNA CEVAP

Karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılan sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaklaşan Barcelona mücadelesi öncesinde bir gazetecinin "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusunu yanıtlayan deneyimli oyuncu verdiği karşılıkla herkesi şaşkına çevirdi.

''NİYE HAZIR OLAYIM?''

Gülümseyerek ve sitemkar bir tonla "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" ifadelerini kullanan İlkay Gündoğan alandan ayrıldı. Son dönemde hiç süre alamamasıyla tartışma konusu olan yıldız oyuncunun bu çıkışı, teknik heyete örtülü bir mesaj olarak yorumlandı.