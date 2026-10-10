Kayseri\'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor

Geçtiğimiz sezon Kayserispor forması giyen German Onugkha, Türkiye'deki futbol kariyerinin ardından yaşadığı şehirle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Rusya'nın Rodina takımına transfer olan 30 yaşındaki forvet, Kayseri'deki yaşamından memnun kalmadığını dile getirdi.

Onugkha, "Tüm Türkiye adına konuşamam ama Kayseri özelinde konuşacak olursak hayat berbat. Durumu hafifletmek için böyle söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"YEMEK KALİTESİ BERBAT, RESTORANLAR BERBAT"

Şehirde aradığı bazı ürünlere ulaşamadığını anlatan Rus futbolcu, özellikle beslenme konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi. Onugkha, "Son yıllarda toparlanmama yardımcı olduğu için Hindistan cevizi suyu içiyorum, ancak şehirde bulmak imkansız. Yok denecek kadar az. Yemek kalitesi berbat. Restoranlar berbat. Düzgün taksi yok." dedi.

"FUTBOLCU OLDUĞUNUZU ANLADIKLARINDA BEŞ KAT FAZLA DOLANDIRIYORLAR"

Kayseri'de taksi kullanırken de sorunlarla karşılaştığını öne süren Onugkha, kendisinden futbolcu olduğu için daha fazla para alınmaya çalışıldığını iddia etti. Rus forvet, "Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Normal taksiler yok, herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi beş kat daha fazla dolandırıyorlar." diye konuştu.

KAYSERİSPOR'DA 8 GOL ATTI

Kayserispor'un 2025-2026 sezonu başında Kopenhag'dan 1 milyon euro karşılığında transfer ettiği German Onugkha, sezon sonunda sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Rusya'ya döndü. Rodina ile sözleşme imzalayan 30 yaşındaki santrfor, Kayserispor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.