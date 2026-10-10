Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı - Son Dakika
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Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Vanlı Kara Haydar" suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada Antalya'daki bir adrese düzenlenen baskında 1 milyar 541 milyon TL tutarında nakit para ele geçirildi. İstanbul'daki operasyonlarda bulunan dövizlerle birlikte ele geçirilen paraların nominal toplamı yaklaşık 2,5 milyar TL'ye ulaştı. Dövizlerin bir kısmının sahte olabileceği şüphesi araştırılırken 8 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu ile alakalı yürütülen soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonlar yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer verdiği Antalya'daki bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarında para ele geçirildi. Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve suçla ilişkisinin tespit edilmesi için incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı

TOPLAM 2 MİLYAR 475 MİLYON TL'LİK PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında yaptığı önceki operasyonlarda da yüklü miktarda nakit para bulunmuştu. 26 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da iki otomobilde yapılan aramalarda 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin ABD doları ele geçirilmiş, paraların o tarihteki döviz kuru üstünden yaklaşık 934 milyon TL değerinde olduğu bildirilmişti.

Son operasyonda Antalya'da bulunan 1 milyar 541 milyon 395 bin TL tutarındaki parayla beraber, soruşturma kapsamında ele geçirilen paraların açıklanan TL değerleri üstünden hesaplanan nominal toplamı 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye çıktı. Böylece ele geçirilen nakit paraların toplam tutarı yaklaşık 2,5 milyar TL'ye yaklaştı.

ELE GEÇİRİLEN DÖVİZLERİN BİR KISMI SAHTE Mİ?

Soruşturma kapsamında ele geçirilen yüksek miktardaki dövizler ile ilgili dikkat çeken yeni bir detay da ortaya çıktı. Şüphelilerin elinde olan paraların bir kısmının sahte dolar ve avro olduğu belirtildi.

Söz konusu banknotların miktarının ve hangi işlemlerde kullanılmış olabileceklerinin belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Ele geçirilen dövizler içinde sahte banknotların da olması, şüphelilerin yüksek miktarda nakit para göstererek kişilerden para temin ettikleri yönündeki iddialar bakımından da önem taşıyor.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı

YÜKSEK MİKTARDA DÖVİZ GÖSTEREREK PARA TOPLADILAR

Soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat eden bir kişinin şikâyeti sonrasında başlatıldığı öğrenildi. Müşteki, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle yurt içine getirildiğini ve ülke içinde transfer edildiğini söyledi.

Şikâyetçi ayrıca Mehmet Fatih Tançalan'ın görüntülü görüşmeler esnasında kendisine yüksek miktarda nakit para gösterdiğini, bu yöntemle güvenini kazandığını ve kendisinden para alarak dolandırdığını belirtti.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakkı Doğan, yakalanarak gözaltına alındı. Doğan, ifadesinde Tançalan'ın yurt dışından yasa dışı yöntemlerle getirildiğini iddia ettiği paraların ülke içinde transfer edilmesi faaliyetlerinde bulunduğunu, çeşitli kişilere yüksek miktarda döviz göstererek para transferi yaptığı izlenimi oluşturduğunu ve bu yöntemle kişilerden para aldığını iddia etti.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı

İKİ OTOMOBİLDE MİLYONLARCA AVRO VE DOLAR BULUNMUŞTU

Hakkı Doğan'ın paraların saklandığı yerleri göstermeyi kabul etmesi sonrasında 26 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da iki araçta arama yapıldı. Aramalarda yüksek miktarda avro ve ABD doları ile suçta kullanıldığı düşünülen iki araç ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemlerinin sonrasında tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilen Hakkı Doğan tutuklandı. Şüphelinin ifadesi ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturma genişletildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği düşünülen suç yapılanmasına yönelik 6 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde 10 şüpheli yakalanırken, soruşturmanın genişletilmesiyle beraber Tançalan'ın çevresinde olduğu değerlendirilen kişilerin para hareketleri ve muhtemel ilişkileri de incelemeye alındı.

Soruşturma çerçevesinde 9 Ekim 2026 tarihinde Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilen şüphelilerden İzzet Karataş, Oğuzhan İkiz, Zeynalabedin Tançalan, Ferhat Polat, Nilgün Oya, Ramazan Tuğay, Cemal Kuru ve Ozan Demirel hakkında tutuklama kararı verildi.

Şüpheli Fatmanur Tançalan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma çerçevesinde Çağla Öz Tançalan, Muhammet Sait Tançalan ve Emine Çakaner'in de içlerinde olduğu diğer şüphelilere yönelik incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan ile beraber soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a çıktı.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı

PARA TRAFİĞİ VE YENİ MAĞDURLAR ARAŞTIRILIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen yüksek miktardaki nakit paraların kaynağı, hangi yöntemlerle elde edildiği, gerçeklik durumları ve şüphelilerin finansal ilişkileri araştırılıyor.

Sahte olduğu belirtilen dövizlerin toplam tutarının tespit edilmesi için yapılacak incelemeler de soruşturma açısından önem taşıyor. Öte taraftan, şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri de mağdur edip etmediklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönleriyle sürdürülüyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • hakkikalayci34 hakkikalayci34:
    oha. çüşşş bu kadar parayı nerden buldular. 8 0 Yanıtla
    Yılmaz TUTAL Yılmaz TUTAL:
    Kaçakçılık, esrar, eroin, kokain, tetikçilik, tefecilik, adam kaçırma ne ararsan bunlarda hepsi var, ama düşünülmesi gereken bu zamana kadar neden bu olaylara adım atılmadı, şimdi yeni mi türediler, hayır birileri ne yakık ki göz yumdu 6 1
    Erol Birol Erol Birol :
    Yılmaz kardeş 100% haklısın..... 0 1
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    NE DOGRU BIR SÖZ !! " ŠEREF EKMEK BULAMAZKEN ŠEREFSIZ BUDU , GÖTÜRDÜKÇE CIGER ANEY IÇIM YANIYOR!!! ( KIVIRCIK ALIYI RAHMETLE ANIYORUZ ) 0 0
  • adem sevindik adem sevindik:
    Hazinede para kalmayınca belediyeler Çöken akp 0 4 Yanıtla
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    adem AKLINI ÖPEYIM SENIN UMARIM ANLADIN °!!!! 1 1
    Erol güngördü Erol güngördü:
    Adem sen bitik 0 0
    A. Ak A. Ak:
    adem aç Altay senin bir yerlerini öpecek.nasıl olsa yalakalık ta hırsızlık ta bir numarasınız samancılar 0 0
  • onurpolatt63 onurpolatt63:
    bari fakire fukaraya ögrencilere dağıtın bu parayı bi şeye vesile olsun 1 0 Yanıtla
  • Sam Fisher Sam Fisher:
    Bu da yarın cıkıp bunlar ailemden kalma mirastır derse hiç şaşırmam.mübarek bizden başka herkes dededen babadan zengin. 1 0 Yanıtla
  • Alişan Bozkurt Alişan Bozkurt:
    Fon dolandırıcılığın yerini kapatmaya çalışıyorlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı - Son Dakika
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