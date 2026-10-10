Raporlu ilaçta yeni düzenleme ve günün öne çıkan haberleri

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

"Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok"

"İlaç raporu geçerli olan süre boyunca o ilacı eczaneden alabilir hale getirecek bir sisteme çalışıyoruz. Çok yakın zamanda da inşallah onu da insanlarımızın hizmetine vereceğiz"

(Duygu Yener-Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin mali etkisi analiz edildi

Teklifle, fon pay sahiplerine yapılacak ödemeler bakımından kamu kaynakları ve bütçe imkanları kullanılmaksızın bu fonların adil, şeffaf ve etkin biçimde tasfiye edilmesi, fon mal varlığından hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri kazanılması, zarar veya kaybın sorumlulardan tahsil edilmesi ve elde edilen değerlerin fon pay sahiplerine ulaştırılması amaçlanıyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 17 Eylül 2026 itibarıyla bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi olurken tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- İstanbul, kongre turizminden son 5 yılda 800 milyon doları aşan döviz geliri sağladı

İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Başkanı Şekib Avdagiç:

"Kongre turizmi İstanbul ekonomisine her yıl yüz milyonlarca dolarlık katkı sağlayan stratejik bir alan haline geldi. 2022'den bu yana ICVB'nin de katkılarıyla 500'e varan kongreye ev sahipliği yapan İstanbul'a gelen yaklaşık 200 bin kongre turisti, kişi başı 4 bin dolara ulaşan harcamayla İstanbul ekonomisine 800 milyon doları aşan döviz geliri kazandırdı"

"Kongre turizmi, İstanbul'a yüksek katma değer sağlayan, bilimsel ve mesleki bilgi paylaşımını destekleyen, uluslararası iş bağlantılarını güçlendiren ve şehrin farklı sektörlerine ekonomik hareketlilik kazandıran stratejik bir turizm alanıdır"

(Yunus Türk/İstanbul)

4- Türkiye'de yılda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık saat satılıyor

Tüm Saatçi İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın:

"Artık her markanın bir hikayesi olduğu için bu hikayeyle birlikte saatler epey rağbet görüyor. Bu nedenle Türkiye iyi pazarlardan bir tanesi"

İTO Gözlükçülük ve Saatçilik Meslek Komitesi Meclis Üyesi Çağrı Gündoğdu:

"Şu anda (saat sektöründe) gündemde aslında iki temel konu var. Bir tanesi eski markalara dönüş var. İkinci konu da mikro markalar... Mikro markalar yenilikçi ve inovatif yönleriyle fark yaratmayı başarıyor"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türk rujları dünya kadınlarını renklendirdi

Türkiye, 2021-2025 döneminde 164,7 milyon dolarlık ruj ihraç ederken bu üründe en fazla satışı 16,1 milyon dolarla Suudi Arabistan'a yaptı

Bu dönemde ruj ticaretinden 22,6 milyon dolarlık fazla elde edildi

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- Siber güvenlikte "yapay zekaya karşı yapay zeka" dönemi başlıyor

Kaspersky APAC ve META Bölgeleri Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Başkanı Sergey Lozhkin:

"İleri düzeyde eğitilmiş ve son derece yetenekli yapay zeka ajanlarından oluşan gruplar, kurumları saldırı düzenleyen ajanlara karşı koruyacak. Adeta bir filmdeki gibi, yapay zeka ajanlarının birbiriyle mücadelesine tanık olacağız"

"Gelişmiş kalıcı tehditlerin gizlilik ve fark edilmeden hareket etme kabiliyetinin önemli ölçüde arttığını görüyoruz"

(Sibel Morrow/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Hukukçular AYM'nin süresiz nafaka kararını değerlendirdi

İstanbul 2 Nolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Serpil Balat:

"Toplumumuzda çocuğa verilen nafaka anneye verilmiş gibi algılandığı için Anayasa Mahkemesinin yoksulluk nafakası hakkında verdiği kararın çocukları da etkileyeceği düşünülmüştür. Yoksulluk nafakası sadece boşanmış eşleri ilgilendirir"

Avukat Mehmet Alagöz:

"Nafakanın tüm boşanmalarda baştan süresiz olarak düzenlenmesi ibaresi oldukça problemliydi. Kadını koruyayım derken daha büyük problemler üretmemek gerekir. Çok kısa süren bir evlilikte üstelik kusuru dahi yokken ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilmek adalete aykırı bir durum, ayrıca insani olmadığı gibi vicdanen de çok rahatsız edici"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı)

8- Gümrük, maliyet ve Çin kıskacındaki Alman otomotiv hisseleri eridi

Frankfurt Borsası'nda işlem gören BMW hisseleri yıl başındaki seviyesine göre yüzde 43,33, Volkswagen hisseleri ise yüzde 36 değer kaybetti

Çin pazarındaki koşullar nedeniyle küresel binek araç teslimatları gerileyen Mercedes-Benz'in borsa performansı yılbaşına göre yüzde 35, lüks spor otomobil markası Porsche'nin hisseleri ise yüzde 9,79 düşüş gösterdi

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

9- Özbekistan, Türk devletleriyle uzayda işbirliğini geliştirmeye hazır

Özbekistan Uzay Ajansı Direktörü Şukrat Kadirov:

"Türk Devletleri Teşkilatı ortak küp uydusuna ek olarak ortaklarımızla birlikte uydu veri paylaşımı, kapasite geliştirme, teknoloji alışverişi ve endüstriyel işbirliği için daha geniş bir çerçeve üzerinde çalışıyoruz"

"Türkiye ile Dünya gözlem verilerinin paylaşılması, tarım, su kaynakları yönetimi, çevrenin izlenmesiyle doğal afetlerin erken tespiti için ortak analitik platformların geliştirilmesini işbirliği için önemli alanlardan bazıları olarak görüyorum"

(Mertkan Oruç/Antalya)

10- Emtia piyasasında yatırımcıya "tatlı" kazanç

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Şeker fiyatlarındaki yükselişin nedenlerinden en önemlilerinden biri petrol fiyatlarındaki yükseliş. Petrol fiyatlarının yüksek kalıyor olması şeker üreticilerinin şeker üretmek yerine etanol üretme tercihine neden oluyor"

"Etanol üretimi arttığı için şeker arzı azalıyor, şeker arzı azalınca da fiyatlamalar yukarı doğru gidiyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- AVRUPA'DA AYRIMCILIK - İsviçre'de vakalardaki artış hız kesmesine rağmen ırkçılığın kalıcılaşması endişelendiriyor

İsviçre'de 2025'te 1245 ayrımcılık vakası kayıtlara geçerken, bu vaka sayılarının kalıcı hale gelmesi endişeye neden oluyor

Müslümanları hedef alan ırkçılık vakaları, en fazla artışın yaşandığı alan olarak öne çıktı

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

12- ŞEHRİN TARİHİNE AÇILAN KAPILAR - İstanbul'da 1800 yıldır hayata açılan Cibalikapı

Haliç kıyısındaki tarihi kapının yer aldığı semt, Roma ve Bizans dönemlerinden Osmanlının Tersane-i Amire'sine, İstanbul'u baştan başa yaktığı söylenen Cibali yangınından Cumhuriyet dönemine uzanan hikayesiyle kentin değişen yaşamına tanıklık ediyor

Akademisyen ve sanat tarihçisi Yasin Saygılı:

"Yüzyıllar içerisinde (İstanbul'daki) kapıların bir kısmı kapatılıyor, kapıların bir kısmı örtülüyor, bir kısmına ihtiyaç kalmıyor ama burası 1800 yıl sonra hala kullanılan aktif bir kapı olarak varlığına devam ediyor"

(Şaduman Türkay-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- ASIRLIK MEKTEPLER - Çengelköy İlkokulu 129 yıldır nesilleri eğitimle buluşturuyor

İstanbul'un köklü eğitim kurumları arasında yer alan Üsküdar'daki Çengelköy İlkokulu, 1897'de başlayan eğitim serüvenini 129 yıldır farklı kuşakları aynı çatı altında buluşturarak sürdürüyor

Okul Müdürü Metin Sarı:

"Okul binamızın içerisinde, bahçesinde tarihi bizzat yaşamış oluyoruz. O kokuyu alıyoruz. O devlet büyüklerimizi, o zamanki eşrafı güzel bir şekilde hatıralarıyla gözlerimizin önünde canlandırıyoruz"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de yarın 43. kez karşılaşacak

İki ekip arasındaki maçlarda siyah-beyazlıların 25, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunuyor

Beşiktaş, İstanbul'da oynanan 21 karşılaşmada rakibine 14-2 üstünlük kurdu

Siyah-beyazlı takım, Kocaelispor ile yaptığı son 12 lig maçından 11'ini kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı

(Metin Arslancan/İstanbul)

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