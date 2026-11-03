İstanbul Ümraniye\'de scooter sürücüsüne saldıran sürücü 180 bin TL cezaya çarptırıldı

Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı. Bu kapsamda 31 Ekim'de Ümraniye'de bir cadde üzerinde İ.T. (25) isimli şahsın aracından saldırı amacıyla inerek scooter sürücüsü olan şahsa saldırıda bulunduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenirken; olaya karışan sürücü yakalandı.

Şahsa yapmış olduğu ihlal nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 (Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek) maddesince 180 bin TL idari para cezası uygulanırken; araç 60 gün süreyle trafikten men edildi ve şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Konu ile ilgili yakalan şahıs hakkında 'TCK 179/2' suçundan adli işlem başlatıldı.