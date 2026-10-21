Eskişehir'de zabıta, yayalaştırılmış alanlarda sürücülere 3 bin 705 TL ceza kesiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de zabıta, yayalaştırılmış alanlarda sürücülere 3 bin 705 TL ceza kesiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de zabıta, yayalaştırılmış alanlarda sürücülere 3 bin 705 TL ceza kesiyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yayalaştırılmış alanlarda araç, motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter kullanımına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yasaklı alanlarda araç kullanan sürücülere Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 TL ceza uygulanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yayalaştırılmış alanlarda araç, motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter kullanımına karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücülere Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 TL cezai işlem uygulanıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamında yaya güvenliğini sağlamak ve vatandaşların şehirde huzur içinde vakit geçirebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Ekipleri, araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmış yollarda, kaldırımlarda, bisiklet yollarında ve yeşil alanlarda denetimlerini sıklaştırıyor.

Vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesi, çocukların, yaşlıların ve engelli bireylerin kamusal alanları sorunsuz kullanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, UKOME kararları doğrultusunda motorlu taşıtların girişine yasaklanan alanlara giren araç, motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter sürücüleri kontrol ediliyor. Yaya güvenliğini tehlikeye düşüren ve yasaklı alanlarda araç kullanan sürücülere Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 TL cezai işlem uygulanıyor.

Kaldırımlar ve yaya yolları işgal edilmemeli

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetimlerin kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirterek sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Açıklamada, araç trafiğine kapatılmış ve yayalaştırılmış yollara motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter ile girilmemesi, kaldırımların araç park etmek amacıyla kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
Eskişehir Büyükşehir BelediyesiMotosikletEskişehirGüvenlik3. SayfaScooterZabıtaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
14:19
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
13:47
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 14:39:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de zabıta, yayalaştırılmış alanlarda sürücülere 3 bin 705 TL ceza kesiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei