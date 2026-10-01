Eskişehir Tepebaşı'nda kasksız scooter sürücüsü araçların arasında hızla ilerledi - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda kasksız scooter sürücüsü araçların arasında hızla ilerledi

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Eskişehir Tepebaşı\'nda kasksız scooter sürücüsü araçların arasında hızla ilerledi
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Eskişehir çevreyolunda kask ve koruyucu ekipman olmadan araçların arasında yüksek hızla ilerleyen scooter sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Sürücü, Tepebaşı Fevziçakmak Mahallesi istikametine saparak çevreyolundan ayrıldı.

Eskişehir çevreyolunda kask ve koruyucu ekipman olmadan, araçların arasında yüksek hızla ilerleyen bir scooter sürücüsü hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Çevreyolunun Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi mevkiinde kaydedilen görüntülerde, bir scooter sürücüsünün akan trafikte sağ şeritten otomobillerle neredeyse aynı hızda ilerlediği görüldü. Hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiğe karışan sürücünün tehlikeli yolculuğu, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Trafiği tehlikeye atan scooterlı şahıs, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra Fevziçakmak Mahallesi istikametine saparak çevreyolundan ayrıldı. Araçların yoğun olduğu ana arterde yaşanan bu anlar, trafikteki denetimlerin ve güvenlik tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaGüvenlikTepebaşıScooterGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda kasksız scooter sürücüsü araçların arasında hızla ilerledi - Son Dakika
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