Eskişehir Tepebaşı\'nda kasksız scooter sürücüsü araçların arasında hızla ilerledi

Eskişehir çevreyolunda kask ve koruyucu ekipman olmadan, araçların arasında yüksek hızla ilerleyen bir scooter sürücüsü hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Çevreyolunun Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi mevkiinde kaydedilen görüntülerde, bir scooter sürücüsünün akan trafikte sağ şeritten otomobillerle neredeyse aynı hızda ilerlediği görüldü. Hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiğe karışan sürücünün tehlikeli yolculuğu, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Trafiği tehlikeye atan scooterlı şahıs, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra Fevziçakmak Mahallesi istikametine saparak çevreyolundan ayrıldı. Araçların yoğun olduğu ana arterde yaşanan bu anlar, trafikteki denetimlerin ve güvenlik tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.