Halit Ergenç'ten İstanbul trafiğine scooterlı çözüm - Son Dakika
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Halit Ergenç'ten İstanbul trafiğine scooterlı çözüm

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Ünlü oyuncu Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ile Nişantaşı’nda görüntülendi. İşlerini tamamladıktan sonra yollarını ayıran çiftin ardından Ergenç, bölgedeki yoğun trafikten kurtulmak için otomobil yerine kiralık scooter’ı tercih etti. Scooter ile Nişantaşı sokaklarında ilerleyen ünlü oyuncunun kask takmaması ise dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Günlük işlerini birlikte halleden çift, bir süre sonra vedalaşarak farklı yönlere doğru ilerledi.

YOĞUN TRAFİĞİ SCOOTER'LA AŞTI

Korel'den ayrıldıktan sonra yoluna devam eden Ergenç, Nişantaşı'nın yoğun araç trafiğinde otomobil yerine kiralık scooter'ı tercih etti. Scooter'a binerek bölgeden ayrılan ünlü oyuncunun o anları kameralara yansıdı.

KASK TAKMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Ergenç'in scooter kullanırken kask takmadığı görüldü. Yoğun trafikte kasksız şekilde ilerleyen oyuncu, kısa süre sonra gözden kayboldu.

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