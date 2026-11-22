İspanya La Liga 13. hafta maçında Barcelona ile Villarreal karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Barcelona, 3-2 kazandı.

VILLARREAL MAÇA HIZLI BAŞLADI

Villarreal, 5. dakikada Tajon Buchanan ve 7. dakikada Oluwaseyi'nin attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. Barcelona'da Lamine Yamal, 23. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

BARÇA İKİNCİ YARIDA KENDİNE GELDİ

Ev sahibi Barcelona, 57. dakikada Gerard Martin ile 2-1'i buldu ve umutlandı. Katalan devi, 61. dakikada Fermin Lopez 67. dakikada Pau Navarro'nun kendi kalesine golüyle 3-2 öne geçti. Villarreal, Pau Navarro'nun 90+3. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karşılaşma 3-2 tamamlandı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Barcelona, ligde 36 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Villarreal ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona, Deportivo deplasmanına gidecek. Villarreal, sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.