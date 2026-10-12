Bursa\'da kırmızı ışık ihlali yapan scooter sürücüsü son anda çarpışmaktan kurtuldu

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan scooter sürücüsü son anda çarpışmaktan kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de Sanayi Caddesi Yan Yolu'ndaki kavşakta scooter sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yapıp hızla girdiği kavşakta yeşil ışıkla ilerleyen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün tehlikeli hareketi araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'da kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak hızla ilerleyen elektrikli scooter sürücüsü, seyir halindeki otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi Yan Yolu üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobile yeşil ışık yandığı sırada hızla gelen elektrikli scooter sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdi. Otomobille çarpışmaktan son anda kurtulan scooter sürücüsünün tehlikeli hareketi, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?