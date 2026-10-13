Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SKUTER SAYISI SINIRINI AŞAN İŞLETMELERE 170 BİN TL'YE KADAR CEZA

Düzenlemeye göre, elektrikli skuter işletmelerinin izin aldıkları bölgelerde bulundurabilecekleri araç sayısına ilişkin sınırlara uymaması halinde kademeli para cezası uygulanacak.

İşletmeler, mart-ekim döneminde izin verilen skuter sayısının yüzde 70'inden az, yüzde 130'undan fazla araç bulunduramayacak. Kasım-şubat döneminde ise alt sınır yüzde 40, üst sınır yüzde 130 olarak uygulanacak.

Bu sınırlara aykırı hareket eden işletmelere ilk ihlalde 8 bin 687 TL, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL, üçüncü ihlalde ise 170 bin TL idari para cezası kesilecek. Üçüncü ihlal nedeniyle ceza verilen işletmelerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri ayrıca 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.

DENETİMDE BELGE SUNMAYAN İŞLETMEYE 50 BİN TL CEZA

Yetkili görevlilerin denetim sırasında talep ettiği bilgi veya belgeleri ibraz etmeyen işletmelere 50 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelikte yer alan diğer yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda ise ilgili kurala göre 8 bin 687 TL, 43 bin 447 TL veya 86 bin 900 TL tutarında idari para cezası verilecek.

HER SKUTER İÇİN AYRI CEZA KESİLECEK

Yeni düzenlemeyle birden fazla kuralın aynı anda ihlal edilmesi halinde her bir kabahat için ayrı ceza tutanağı hazırlanması kararlaştırıldı. Elektrikli skuterlerle gerçekleştirilen ihlallerde de her araç için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak.

CEZA TUTANAKLARI ELEKTRONİK ORTAMDA HAZIRLANABİLECEK

İdari para cezalarına ilişkin tutanakların elektronik ortamda düzenlenebilmesine de imkan tanındı. Elektronik tutanakların hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili idare tarafından belirlenecek.