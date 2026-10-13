Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrikli skuter işletmelerine yönelik yeni yaptırımlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, izin verilen araç sayısı sınırlarına uymayan işletmelere ihlalin tekrarlanması halinde 170 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek. Üçüncü ihlalde faaliyetler 6 ay durdurulacak. Denetimlerde istenen belgeleri sunmayan işletmelere ise 50 bin TL ceza uygulanacak. Ayrıca birden fazla kuralın ihlalinde her kabahat, skuter kaynaklı ihlallerde ise her araç için ayrı ceza kesilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SKUTER SAYISI SINIRINI AŞAN İŞLETMELERE 170 BİN TL'YE KADAR CEZA

Düzenlemeye göre, elektrikli skuter işletmelerinin izin aldıkları bölgelerde bulundurabilecekleri araç sayısına ilişkin sınırlara uymaması halinde kademeli para cezası uygulanacak.

İşletmeler, mart-ekim döneminde izin verilen skuter sayısının yüzde 70'inden az, yüzde 130'undan fazla araç bulunduramayacak. Kasım-şubat döneminde ise alt sınır yüzde 40, üst sınır yüzde 130 olarak uygulanacak.

Bu sınırlara aykırı hareket eden işletmelere ilk ihlalde 8 bin 687 TL, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL, üçüncü ihlalde ise 170 bin TL idari para cezası kesilecek. Üçüncü ihlal nedeniyle ceza verilen işletmelerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri ayrıca 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.

Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor

DENETİMDE BELGE SUNMAYAN İŞLETMEYE 50 BİN TL CEZA

Yetkili görevlilerin denetim sırasında talep ettiği bilgi veya belgeleri ibraz etmeyen işletmelere 50 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelikte yer alan diğer yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda ise ilgili kurala göre 8 bin 687 TL, 43 bin 447 TL veya 86 bin 900 TL tutarında idari para cezası verilecek.

Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor

HER SKUTER İÇİN AYRI CEZA KESİLECEK

Yeni düzenlemeyle birden fazla kuralın aynı anda ihlal edilmesi halinde her bir kabahat için ayrı ceza tutanağı hazırlanması kararlaştırıldı. Elektrikli skuterlerle gerçekleştirilen ihlallerde de her araç için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak.

Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor

CEZA TUTANAKLARI ELEKTRONİK ORTAMDA HAZIRLANABİLECEK

İdari para cezalarına ilişkin tutanakların elektronik ortamda düzenlenebilmesine de imkan tanındı. Elektronik tutanakların hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili idare tarafından belirlenecek.

ScooterGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Münir pekel Münir pekel:
    18 yaş altı çocuklar ebeveynlerinin kredi kartıyla kiralama yaparak kendi hayatlarını geçtim çevreye risk teşkil ediyorlar heleki olur olmaz yerlere bırakılıp gidilen bu kiralık araçlar çoğu kez günlük hayata engel oluyorlar keza bunları şikayet edecek makamda yok. Sarı renkli firmaya ait araç evimizin önündeki girişe terk edimişti binadaki yaşlılar üstünden atlamaya mecbur kalmıştı, açıkçası dikiz aynası olmayan hiçbir aracın trafiğe çıkmaması lazım… 0 0 Yanıtla
  • sade vatandaş sade vatandaş:
    bisiklet türü iki tekerli araçlar için özel yollar yapılıp trafiğin yükü azaltılacağına saçma sapan uygulamalar yapılıyor kanal istanbul yapmaya çalışacağınıza bisiklet yolu istanbul yapın trafik rahatlasın fakat buradan bazıları nemalanmaz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu davasında sanık, imar için 12 milyon 500 bin lira çek verdiğini söyledi İmamoğlu davasında sanık, imar için 12 milyon 500 bin lira çek verdiğini söyledi
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
İzmir’de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Muhteşem Yüzyıl’ın küçük Şehzade Mustafa’sı büyüdü Son hali şaşırttı Muhteşem Yüzyıl'ın küçük Şehzade Mustafa'sı büyüdü! Son hali şaşırttı
Çağatay Ulusoy’un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı
Pau Cubarsi: Osimhen dünyanın en iyi forvetlerinden biri Pau Cubarsi: Osimhen dünyanın en iyi forvetlerinden biri
Polisle çatışan firari şüpheli kendi silahıyla yaşamına son verdi Polisle çatışan firari şüpheli kendi silahıyla yaşamına son verdi
Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi Son hali dikkat çekti Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi! Son hali dikkat çekti
22:41
Neçirvan Barzani: Türkiye’den Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:56
Bir bardak su başına iş açtı Tutuklanması isteniyor
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 02:49:52. #7.13#
SON DAKİKA: Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei