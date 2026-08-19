Alkol Etkisiyle Scooter'dan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Alkol Etkisiyle Scooter'dan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Alkol Etkisiyle Scooter\'dan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Eskişehir'de scooter'dan düşen alkollü kadın, vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de kiraladığı scooterdan düşerek yol ortasında sızan alkollü kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kadın şahsı gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, kiraladığı scooterdan düşen kadının alkolün etkisiyle sızdığını belirledi. Sağlık kontrolünde herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Scooter, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkol Etkisiyle Scooter'dan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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