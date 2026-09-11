Bağcılar\'da scooter kamyona çarptı, ağır yaralanan sürücü hastanede öldü

Bağcılar'da seyir halindeki scooter, kamyona çarptı. Kazada ağır yaralanan 49 yaşındaki scooter sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Bağcılar Çınar Mahallesi Esenler Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Hacıahmet'in kullandığı scooter, cadde üzerinde H.H. kontrolündeki 54 AE 926 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooter sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacıahmet, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhammet Hacıahmet, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.