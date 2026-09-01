Uber Yöneticisi: 15-20 Yıl İçinde Kimse Araba Sahibi Olmayacak, Ehliyet Tarihe Karışabilir - Son Dakika
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Uber Yöneticisi: 15-20 Yıl İçinde Kimse Araba Sahibi Olmayacak, Ehliyet Tarihe Karışabilir

Uber Yöneticisi: 15-20 Yıl İçinde Kimse Araba Sahibi Olmayacak, Ehliyet Tarihe Karışabilir
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Uber'in başkanı ve operasyon direktörü Andrew Macdonald, 20VC podcast'inde yaptığı açıklamada, 15 ila 20 yıl içinde kimsenin araba sahibi olmayacağını ve ehliyetin tarihe karışabileceğini söyledi. Macdonald, bisikletler, scooter'lar, otonom araçlar ve toplu taşımanın bu geleceğin parçası olacağını belirterek, araç fiyatlarının son altı yılda yüzde 30 artmasıyla araba sahipliğinin ekonomik olarak mantıklı olmadığını savundu.

Nesiller boyunca Amerikalı gençler için 16 yaşına gelmek ve ehliyet almak bir geçiş töreni ve bağımsızlığa ilk adım olmuştur. Ancak Uber'in başkanı ve operasyon direktörü Andrew Macdonald'a göre bu kilometre taşı yakında tarihe karışabilir. Macdonald, 20VC podcast'inde "Belki beş yıl değil ama 15 ya da 20 yıl içinde kimse araba sahibi olmayacak" dedi.

Macdonald, "Kimsenin ehliyeti olmayacak çünkü etrafta dolaşabileceksiniz. Bisikletler ve scooter'lar, otonom araçlar ve toplu taşıma bunun bir parçası olacak" ifadelerini kullandı. Bu gelecek, araba sahipliğinin Amerikan Rüyası ile eşanlamlı olduğu bir ülke için çarpıcı bir değişim anlamına geliyor. Macdonald, yeni araç fiyatlarının son altı yılda yüzde 30 artmasıyla birlikte araçların çoğu zaman kullanılmadan durması nedeniyle ekonominin mantıklı olmadığını savundu.

Bu değişim Uber için de kazançlı olabilir. Sürücüsüz araç filosu geliştirme planlarından vazgeçen şirket, kendini otonom araçlar için bir platform olarak konumlandırdı ve Waymo ile Waabi gibi şirketlerle ortaklık kurdu. Macdonald, 14 yıldır Uber'de çalışıyor ve şirketin en uzun süreli aktif çalışanı. Uber CEO'su Dara Khosrowshahi onu "uygulama makinesi" olarak nitelendirdi.

Macdonald, başarının iki anahtarı olarak şirket için en iyisine göre karar alarak güven inşa etmek ve işi derinlemesine bilmek olduğunu söyledi. Ayrıca Elon Musk, yapay zeka ile çalışmanın isteğe bağlı hale gelebileceğini; Khosrowshahi ise 15-20 yıl içinde çoğu yolculuğun robotlar tarafından yapılabileceğini öngördü. Otonom araçlar büyük şehirlerde kullanılmaya başlandı ve Uber ile Lyft bu değişime uyum sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Uber Yöneticisi: 15-20 Yıl İçinde Kimse Araba Sahibi Olmayacak, Ehliyet Tarihe Karışabilir - Son Dakika

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