Üsküdar\'da Tehlikeli Scooter Yolculuğu

Üsküdar'da elektrikli tek tekerli scooter sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Üsküdar D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Elektrikli tek tekerli scooter kullanan bir sürücü, yoğun trafikte araçların arasında ilerleyerek kilometrelerce yolculuk yaptı. Yüksek hızla seyreden sürücünün trafikte risk oluşturduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün araçlarla birlikte ilerlediği, zaman zaman ani şerit değişiklikleri yaptığı ve yüksek hızda seyrettiği görüldü. Hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan kişinin rahat tavırları dikkat çekti.