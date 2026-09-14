Battalgazi’de scooter kazasına ekiplerden hızlı müdahale - Son Dakika
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Battalgazi’de scooter kazasına ekiplerden hızlı müdahale

Battalgazi’de scooter kazasına ekiplerden hızlı müdahale
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde elektrikli scooterdan düşerek yaralanan vatandaşa, zabıta ekipleri ile güvenlik personeli müdahale etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde elektrikli scooterdan düşerek yaralanan vatandaşa, zabıta ekipleri ile güvenlik personeli müdahale etti.

Şehitfevzi Mahallesi'nde bulunan Derme Deresi Parkı'nda saat 19.45 sıralarında elektrikli scooterdan düşerek yaralanan vatandaşın yardımına koşan ekipler, ilk yardım uyguladı. Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bilgi vererek, ambulans talebinde bulundu. İhbarın ardından sağlık ekipleri saat 19.48'de olay yerine ulaştı. Yaralı vatandaş, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Battalgazi Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve sosyal yaşam alanlarında huzur ve güvenliğin korunması amacıyla zabıta ve güvenlik ekipleriyle saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Battalgazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Scooter, Zabıta, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Battalgazi’de scooter kazasına ekiplerden hızlı müdahale - Son Dakika

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