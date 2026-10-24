Eskişehir\'de scooter ile otomobil çarpıştı, sürücüye vatandaşlar yardım etti

Eskişehir'de tramvay yolu üzerinde bir scooter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çevredeki vatandaşlar scooter sürücüsünün yardımına koştu.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'ndeki tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir scooter ile araç çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen olay yerine gelip sürücüye yardıma koştu. Çarpışmanın ardından scooter sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.