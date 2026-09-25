İstanbul Sultangazi\'de elektrikli scooter yayaya çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı

İstanbul Sultangazi'de elektrikli scooter yayaya çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sultangazi'de Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 11.45 sıralarında seyir halindeki elektrikli scooter iddiaya göre bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; polis inceleme başlattı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde elektrikli scooterın çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, saat 11.45 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan elektrikli scooter bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaya yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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