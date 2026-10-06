Norveç'te elektrikli scooter yaş sınırının 12'den 16'ya çıkarılması önerildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Norveç'te elektrikli scooter yaş sınırının 12'den 16'ya çıkarılması önerildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Norveç\'te elektrikli scooter yaş sınırının 12\'den 16\'ya çıkarılması önerildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç hükümeti, çocuk ve gençlerde yaralanma vakalarının artması nedeniyle elektrikli scooter yaş sınırını 12'den 16'ya çıkarmayı önerdi. Ulaştırma Bakanlığı, teklifin kamuoyu görüşüne sunulması için Norveç Devlet Karayolları İdaresi'ne talimat verdi.

OSLO, 6 Ekim (Xinhua) -- Norveç hükümeti, çocuklar ve gençler arasında görülen yaralanma vakalarındaki keskin artışı gerekçe göstererek elektrikli scooter kullanımında yaş sınırını 12'den 16'ya çıkarma önerisinde bulundu.

Norveç Ulaştırma Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, teklifin kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla Norveç Devlet Karayolları İdaresi'ne talimat verildiği belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Kamzy Gunaratnam, elektrikli scooter kazalarına karışanların çoğunlukla 12 ila 16 yaş arasında olduğuna dikkat çekerek, ciddi boyuttaki kazaları azaltmak için daha güçlü önlemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Devlet Karayolları İdaresi'nden yapılan değerlendirmede, küçük yaştaki sürücülerin trafik bilgisinin sınırlı olması nedeniyle karmaşık durumların üstesinden gelmekte ve diğer yol kullanıcılarıyla güvenli şekilde etkileşim kurmakta zorlandıklarına dikkat çekildi. 14 ve 15 yaşlarındaki sürücülerin ise yüksek hız ve riskli sürüş kaynaklı kazalara daha sık karıştığı kaydedildi.

Birden fazla Avrupa ülkesinin an itibarıyla daha yüksek yaş sınırları uyguladığını kaydeden Gunaratnam, Norveç'teki birçok kiralama şirketinin de kullanıcılar için en az 15 veya 16 yaş şartı koştuğunu ifade etti.

Norveç'teki mevcut kurallara göre 15 yaş altındaki sürücülerin kask kullanması ve sorumluluk sigortası yaptırması zorunlu. Hükümet, daha kapsamlı kask zorunluluklarını ve yasadışı elektrikli scooter'lara yönelik önlemleri de değerlendiriyor.

Kaynak: Xinhua
ulaştırma bakanlığıElektrikli scooterGüvenlikScooterNorveçGüncelUlaşımÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime... Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor 300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Trump’ın eski sözcüsü Karoline Leavitt’in yeni adresi belli oldu Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
14:22
Okan Buruk’tan bomba Batrakov kararı
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:51
Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
13:37
Tek harf şirketin sonunu getirdi Milyonlarca sterlinlik hata
Tek harf şirketin sonunu getirdi! Milyonlarca sterlinlik hata
13:27
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
13:24
Okan Buruk’tan sürpriz karar Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
13:02
“Yıkamacılar“a büyük operasyon 102 kişi gözaltında
"Yıkamacılar"a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında
13:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:24:48. #7.12#
SON DAKİKA: Norveç'te elektrikli scooter yaş sınırının 12'den 16'ya çıkarılması önerildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei