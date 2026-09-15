Burdur'da motosiklet scooter ile çarpıştı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Burdur'da motosiklet scooter ile çarpıştı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Burdur\'da motosiklet scooter ile çarpıştı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Burdur'da sabah saatlerinde scooter ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'da meydana gelen kazada scooter ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Burç Mahallesi Şentürk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 15 ABF 684 plakalı motosiklet ile scooter henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü N.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Burdur Devlet Hastanesi, Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Scooter, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da motosiklet scooter ile çarpıştı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da motosiklet scooter ile çarpıştı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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