Beylikdüzü'nde Scooter Kazası: Genç Kız Hayat Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Scooter Kazası: Genç Kız Hayat Mücadelesi Veriyor

Beylikdüzü\'nde Scooter Kazası: Genç Kız Hayat Mücadelesi Veriyor
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18 yaşındaki Tülin Şık, servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı; annesi adalet istiyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sabah işe giderken kiraladığı scooter ile yaya geçidinden geçen 18 yaşındaki Tülin Şık, servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. 9 gündür entübe şekilde yoğun bakımda olan gencin acılısı annesi Tülay Şık, servis minibüsü sürücüsünün adli kontrolle serbest bırakıldığını ifade ederek, "Kızım burada uyurken o adamın dışarıda dolaşmasını istemiyorum" dedi.

Olay, 9 gün önce Beylikdüzü ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Tülin Şık (18), çalıştığı markete yol kenarından kiraladığı scooter ile giderken, yaya geçidinde servis minibüsü çarpması sonrası ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile yoğun bakıma kaldırılan Şık 9 gündür entübe şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Servis minibüsü sürücüsü ise gözaltına alınıp tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şık'ın acılı annesi ise duruma tepki göstererek, kızı için adalet istediğini söyledi.

"Çocuğum içeride ölümle savaşıyor o adam dışarı da evinde oturuyor"

9 gündür kızının entübe halinde tedavi altında olduğunu ifade eden Tülay Şık, "Dua ediyoruz bekleyiş içerisindeyiz elimizden hiçbir şey gelmiyor. Adamı serbest bırakmışlar savcı tutuklama kararıyla göndermiş hakim denetimli serbestlik veriyor. Benim kızım burada uyurken o adamın dışarıda dolaşmasını istemiyorum. En azından benim evladımın durumu belli olana kadar içeride kalsın istiyorum. Evladımı bu şekle sokanlar içeride kalsınlar dışarıda bu şekilde dolaşmasınlar. Herkesin evladı kendisine kıymetli. Basına zaten kaza anı görülüyor. Ben izleyemedim. Çocuğum içeride ölümle savaşıyor o adam dışarı da evinde oturuyor. Hiç mi gözü görmemiş. Ben anlamıyorum adalete güveniyorum. İşe giderken sabah 7 buçukta oluyor. Benim haberim 11'de oluyor. Kızım hattı benim üzerime kayıtlı benim adresim iş yerim belli. Her şeyim var. 3 saat olmuş bana o zaman haber veriyorlar. O saate kadar adresten alt komşuya ulaşıyorlar bana nasıl ulaşılmıyor. Şikayetçi oldum. Avukatımızda var ama bu adamın benim kızım burada yatarken evinde uyumasın. Alsınlar. Buraya gelmişler hastane etrafında ben size anlatayım olay öyle olmadı diye geliyor abimlere anlatıyor. Aynı gün içinde 3 ayrı scooter vakası geliyor. Scooter madem yasak ise kaldırılsın. Vuran araç servis aracı kamerası yok kamerası nerede. Tutanaklar, krokiler yanlış" dedi.

Olay anı araç kamerasına yansıdı

Öte yandan Tülin Şık'a servis minibüsünün çarptığı anlarda bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Şık'ın yolun karşısına geçerken servis minibüsünün çarpması yer aldı.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Scooter, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde Scooter Kazası: Genç Kız Hayat Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

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