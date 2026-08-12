Plakasız Scooter Sürücüsüne Cezayı Duyunca Tepki Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Plakasız Scooter Sürücüsüne Cezayı Duyunca Tepki Verdi

Plakasız Scooter Sürücüsüne Cezayı Duyunca Tepki Verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de plakasız ve kasksız scooter süren sürücüye 51 bin TL ceza kesildi, belgesi iptal edildi.

Eskişehir'de plakasız ve kasksız scooter kullanan sürücüye 51 bin 219 TL idari para cezası uygulanırken, aday sürücü belgesi iptal edildi. Sürücü, ceza kesen polise, "İşimi elimden aldın, ben sana çok dua edeceğim merak etme" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kasksız ve plakasız olarak kullanılan bir scooter durduruldu. Yapılan kontrollerin ardından sürücü H.U.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 51 bin 219 TL idari para cezası kesildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücünün aday sürücü belgesi de iptal edildi. İşlemler sırasında ceza uygulanan sürücü H.U., görevli trafik polisine "İşimi elimden aldın, ben sana çok dua edeceğim merak etme" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Scooter, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Plakasız Scooter Sürücüsüne Cezayı Duyunca Tepki Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
08:49
MHP ’Yasa kapsamında’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verildi
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
08:27
Çerçeve yasa için kritik süreç İlk adım Öcalan’dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 13:53:37. #7.13#
SON DAKİKA: Plakasız Scooter Sürücüsüne Cezayı Duyunca Tepki Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.