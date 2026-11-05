Kastamonu'da AVM otoparkı girişindeki kazada scooter sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'da AVM otoparkı girişindeki kazada scooter sürücüsü yaralandı

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Kastamonu\'da AVM otoparkı girişindeki kazada scooter sürücüsü yaralandı
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Kastamonu\'da AVM otoparkı girişindeki kazada scooter sürücüsü yaralandı
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Kastamonu'da Barutçuoğlu AVM otoparkı girişinde elektrikli scooter ile hafif ticari araç çarpıştı ve scooter sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'da AVM girişinde hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli scooter'un sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akteke Mahallesi Yalçın Caddesi'nde bulunan Barutçuoğlu AVM otoparkı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semanur S. idaresindeki elektrikli scooter ile Uğurcan B. yönetimindeki 37 ACD 754 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Semanur S. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevke dildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da AVM otoparkı girişindeki kazada scooter sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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