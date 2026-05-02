Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim takvimine ilişkin önemli değişikliklerin gündemde olduğunu açıkladı. Buna göre Kasım ve Nisan aylarında yapılan ara tatillerin kaldırılarak eğitim yılının yeniden düzenlenmesi ve yaz tatilinin uzatılması gündemde.

St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, tartışılan modelde eğitim süresinin uzamayacağını belirterek, “O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak.” dedi.

"TATİL UZAYACAK"

Yeni planlamaya göre eğitim-öğretim takviminde başlangıç ve bitiş tarihlerinde değişikliğe gidileceğini ifade eden Tekin, “Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.” ifadelerini kullandı.

OKULDA ÖZEL EĞİTİMLİ POLİS ÖNERİSİ

Peş peşe saldırılar sonrası gündeme gelen okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti, "Kalıcı bir çözüm değil." dedi.

"Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz." diyen Tekin, "Davranışları, ilgi alanları belki dikkatleri ona odaklanmış bir içimde yetişen bir ekip olsun." ifadesini kullandı.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALTILACAK MI?

Tekin'in gazetecilere açıklamalarında eğitim süresinin kısaltılması da yer aldı. "Konu tartışmalı" diyen Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz; '15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi' diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlayamayalım. Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergeler de dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere, zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz."