Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor - Son Dakika
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor
02.05.2026 10:50
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni adımların gündemde olduğunu belirten Tekin, ara tatil uygulamasına dair de dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bakan Tekin, kasım ve mart ayında uygulanan ara tatil sisteminin kaldırılabileceğine işaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim takvimine ilişkin önemli değişikliklerin gündemde olduğunu açıkladı. Buna göre Kasım ve Nisan aylarında yapılan ara tatillerin kaldırılarak eğitim yılının yeniden düzenlenmesi ve yaz tatilinin uzatılması gündemde.

St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, tartışılan modelde eğitim süresinin uzamayacağını belirterek, “O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak.” dedi.

"TATİL UZAYACAK"

Yeni planlamaya göre eğitim-öğretim takviminde başlangıç ve bitiş tarihlerinde değişikliğe gidileceğini ifade eden Tekin, “Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.” ifadelerini kullandı.

OKULDA ÖZEL EĞİTİMLİ POLİS ÖNERİSİ

Peş peşe saldırılar sonrası gündeme gelen okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti, "Kalıcı bir çözüm değil." dedi.

"Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz." diyen Tekin, "Davranışları, ilgi alanları belki dikkatleri ona odaklanmış bir içimde yetişen bir ekip olsun." ifadesini kullandı.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALTILACAK MI?

Tekin'in gazetecilere açıklamalarında eğitim süresinin kısaltılması da yer aldı. "Konu tartışmalı" diyen Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz; '15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi' diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlayamayalım. Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergeler de dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum. Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere, zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz."

Son Dakika Eğitim Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor - Son Dakika

Yıllarca unutulmayacak görüntü Sarılıp ağladılar Yıllarca unutulmayacak görüntü! Sarılıp ağladılar
Şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti Şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti
Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu
Fenerbahçe’ye bir kötü haber de Skriniar’dan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Skriniar'dan
Bunu beklemiyordu Yakışıklı Mısırcı’dan Fatma Soydaş’a soğuk duş Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

10:48
Galatasaray’dan Szymanski bombası Son karar o isimde
Galatasaray'dan Szymanski bombası! Son karar o isimde
10:31
Real Madrid’de Arda Güler’e büyük onur
Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur
09:44
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu İşte Tuncer Ustael’in son hali
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
08:58
Tarihe geçti Bülent Ersoy’un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor
08:25
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
SON DAKİKA: Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor - Son Dakika
