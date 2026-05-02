Real Madrid\'de Arda Güler\'e büyük onur

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, gösterdiği performansla kulübünde ayın oyuncusu seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

NİSAN AYININ EN İYİSİ SEÇİLDİ

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve attığı şık gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya’da bir ödül daha kazandı. Genç futbolcu, Real Madrid’de nisan ayının en iyi oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

DEV YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Özellikle Bayern Münih filelerine gönderdiği iki golle büyük ses getiren milli yıldız, yapılan oylamada Vinicius Junior, Federico Valverde, Antonio Rüdiger ve Jude Bellingham gibi dünya futbolunun önemli isimlerini geride bıraktı.

Nisan ayında Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih’e (2 maç) karşı forma giyen Arda Güler, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SEZON PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Genç yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 50 karşılaşmada görev aldı. Arda Güler, bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaptı ve takımına toplamda 20 gole doğrudan katkı sağladı.