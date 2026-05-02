Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur

02.05.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Güler, nisan ayında sergilediği performansla Real Madrid’de ayın oyuncusu seçilerek dünya yıldızlarını geride bıraktı.

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, gösterdiği performansla kulübünde ayın oyuncusu seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

NİSAN AYININ EN İYİSİ SEÇİLDİ

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve attığı şık gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya’da bir ödül daha kazandı. Genç futbolcu, Real Madrid’de nisan ayının en iyi oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

DEV YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Özellikle Bayern Münih filelerine gönderdiği iki golle büyük ses getiren milli yıldız, yapılan oylamada Vinicius Junior, Federico Valverde, Antonio Rüdiger ve Jude Bellingham gibi dünya futbolunun önemli isimlerini geride bıraktı.

Nisan ayında Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih’e (2 maç) karşı forma giyen Arda Güler, bu süreçte 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SEZON PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Genç yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 50 karşılaşmada görev aldı. Arda Güler, bu maçlarda 6 gol atarken 14 asist yaptı ve takımına toplamda 20 gole doğrudan katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 11:05:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.