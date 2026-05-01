Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı\'dan Fatma Soydaş\'a soğuk duş

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla dikkat çeken fenomen Fatma Soydaş, bu kez aldığı bir yanıtla gündeme geldi. “Yakışıklı Mısırcı” olarak tanınan Alper Temel, Soydaş’ın iş birliği teklifini reddetti.
İstanbul Karaköy İskelesi’nde mısır ve kestane satarak ünlenen Alper Temel, teklif hakkında yaptığı açıklamada, “Her zaman söylüyorum. Ben basit bir mısırcıyım. İlgiyi prim malzemesine dönüştürme amacı gütmüyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fatma Soydaş’ın sosyal medya kazancı da gündem oldu. Fenomen isim, TikTok’ta yaptığı canlı yayında yalnızca 42 dakika içinde 323 bin 330 TL gelir elde etti.
